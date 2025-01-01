Raju Rastogi [Ест печенье, купленное Оми Вайдьей, и не понимает, что Джавед Джаффери оказался Ранчо] Фархан, я всё ещё не понимаю. Я приехал из Дели в Шимлу без штанов, чтобы узнать, что мой одноклассник — это вовсе не тот, с кем я учился.

Farhan Qureshi [Повторяет слова Джоши] Я тоже не понимаю. Та же степень, то же имя, те же данные. Но это не Ранчо? Надо спросить у Чатура, как он узнал, что Ранчо в Шимле.

[Кричит Оми Вайдье]

Farhan Qureshi Эй, Чатур, подойди сюда.

Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Бежит, когда его зовут, после того как пописал на улице, чтобы Джоши не ел его печенье] Эй, не смей трогать это. Это настоящие печенья, которые я привёз из Сан-Франциско. Специально для мистера Фунсук Вангду.

Raju Rastogi [Смущён, услышав имя] Что, Бангду?

Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Исправляет Джоши] Не Бангду. В. Вангду. Он научный гений с сотней патентов. Как только моя компания заключит с ним контракт, я стану большим игроком.

Farhan Qureshi [Раздражён обычными истериками Вайдьи] Хватит тыкать с этим Вангду, лучше скажи, как ты узнал, что Ранчо в Шимле?

Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Раскрывая часть своего проекта] За это надо благодарить мистера Вангду.

[Показывает фото своей секретарши с Амиром Ханом на шопинге на заднем плане]

Chatur Ramalingam aka 'Silencer' Несколько месяцев назад я отправил ассистентку Трейси выследить мистера Вангду здесь и назначить встречу. Она не смогла его найти, но так получилось, что я наткнулся на Ранчо.

Raju Rastogi [Ещё больше смущён] И что вдруг пошло не так? Он сделал пластику, узнав, что именно ТЫ сюда приехал?

Farhan Qureshi [Зная, что только Джавед Джаффери может раскрыть правду] Раджу, только один человек нам поможет.