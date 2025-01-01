Raju Rastogi
[Ест печенье, купленное Оми Вайдьей, и не понимает, что Джавед Джаффери оказался Ранчо] Фархан, я всё ещё не понимаю. Я приехал из Дели в Шимлу без штанов, чтобы узнать, что мой одноклассник — это вовсе не тот, с кем я учился.
Farhan Qureshi
[Повторяет слова Джоши] Я тоже не понимаю. Та же степень, то же имя, те же данные. Но это не Ранчо? Надо спросить у Чатура, как он узнал, что Ранчо в Шимле.
[Кричит Оми Вайдье]
Farhan Qureshi
Эй, Чатур, подойди сюда.
Chatur Ramalingam aka 'Silencer'
[Бежит, когда его зовут, после того как пописал на улице, чтобы Джоши не ел его печенье] Эй, не смей трогать это. Это настоящие печенья, которые я привёз из Сан-Франциско. Специально для мистера Фунсук Вангду.
Raju Rastogi
[Смущён, услышав имя] Что, Бангду?
Chatur Ramalingam aka 'Silencer'
[Исправляет Джоши] Не Бангду. В. Вангду. Он научный гений с сотней патентов. Как только моя компания заключит с ним контракт, я стану большим игроком.
Farhan Qureshi
[Раздражён обычными истериками Вайдьи] Хватит тыкать с этим Вангду, лучше скажи, как ты узнал, что Ранчо в Шимле?
Chatur Ramalingam aka 'Silencer'
[Раскрывая часть своего проекта] За это надо благодарить мистера Вангду.
[Показывает фото своей секретарши с Амиром Ханом на шопинге на заднем плане]
Chatur Ramalingam aka 'Silencer'
Несколько месяцев назад я отправил ассистентку Трейси выследить мистера Вангду здесь и назначить встречу. Она не смогла его найти, но так получилось, что я наткнулся на Ранчо.
Raju Rastogi
[Ещё больше смущён] И что вдруг пошло не так? Он сделал пластику, узнав, что именно ТЫ сюда приехал?
Farhan Qureshi
[Зная, что только Джавед Джаффери может раскрыть правду] Раджу, только один человек нам поможет.
[троица направляется в особняк Аруна Бали]