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Киноафиша Фильмы Три идиота Цитаты из фильма Три идиота

Цитаты из фильма Три идиота

Machine Class Professor Почему ты вернулся?
Rancho Сэр, я забыл кое-что взять...
Machine Class Professor Что?
Rancho Приборы, которые записывают, анализируют, резюмируют, организуют, обсуждают и объясняют информацию; которые бывают с иллюстрациями и без, в твёрдом переплёте и в мягкой обложке, с суперобложкой и без; с предисловием, введением, оглавлением, указателем; предназначены для просвещения, понимания, обогащения, развития и обучения человеческого мозга через сенсорный канал зрения — а иногда и осязания.
Machine Class Professor [смущённо] Что ты пытаешься сказать?
Rancho Книги, сэр! Я забыл взять свои книги.
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Farhan Qureshi [Рассказчик] Мы усвоили урок о человеческом поведении: если друг терпит неудачу — тебе плохо. Если друг преуспевает — тебе ещё хуже.
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Rancho Мы будем учиться от всей души, но не ради пятёрок. Как сказал один мудрец: учись, чтобы достигать, а не для богатства. Стремись к совершенству, и успех сам догонит тебя с опущенными штанами!
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Farhan Qureshi [рассказывает] Сегодня моё уважение к этому идиоту выросло в разы. Большинство из нас шли в институт только ради диплома. Нет диплома — нет хорошей работы, нет красивой жены, нет кредитной карты, нет статуса. Но ему всё это было по барабану, он учился ради удовольствия, его никогда не волновало, был он первым или последним.
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Rancho Всё путем!
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Viru Sahastrabudhhe Ну что, мистер Раджу Растоги?
Raju Rastogi [пьяный] Да, сэр!
Viru Sahastrabudhhe Расскажите нам, как запускается асинхронный двигатель?
Raju Rastogi [аплодирует, потом кричит] Вррррруммммм. Врррррруууум.
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Rancho [На свадьбе сестры Пии] Привет.
Pia V. Sahastrabudhhe [немного удивлена, так как не знает его] Здравствуйте.
Rancho У меня есть бесплатный совет, хочешь?
Pia V. Sahastrabudhhe [Все ещё улыбается] Какой?
Rancho [Забирает у неё напиток] Позволь сначала взять, а то потом можешь на меня его швырнуть. Забей на этого парня.
[Указывает на свою невесту]
Pia V. Sahastrabudhhe [Теперь злится] Что?
Suhas [Тем временем её жених, разговаривает с кем-то чуть подальше] Посмотри на это пальто. Да, оно стоит дорого, 50 тысяч.
Rancho Посмотри на него. Он ходящий ценник! Всегда будет напоминать тебе цену каждого купленного им предмета. Твоя жизнь превратится в супермаркет!
Pia V. Sahastrabudhhe [Очень злится] Извините. Кто вы такой? Вы ничего о нём не знаете.
Rancho О, нужна демонстрация! Ладно, смотри, сейчас он сам назовёт цену своих туфель, даже никто не спросит!
[Он толкнул официанта, который нёс зелёный липкий чатни. Чатни упал на туфлю Сухаса]
Suhas [кричит] Идиот! Чё за хр#нь! Эти туфли стоили мне 10 тысяч!
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Rancho [после того, как косвенно заставил Пию расстаться с её женихом] Давай, помоги нам. Отец моего друга очень болен!
Pia V. Sahastrabudhhe Уйди!
Rancho Давай! Ты же почти врач! Как там эта клятва... Ах да, клятва Гиппократа — помогу больному, останусь частью общества с особыми обязанностями и всё такое.
Pia V. Sahastrabudhhe [Неохотно соглашается посадить его на свой скутер] Ладно.
Pia V. Sahastrabudhhe [Позже, когда Ранчо мчится на скутере с больным и Пией на заднем сиденье в больницу] Ты сорвал свадьбу моей сестры, разорвал мою помолвку, из-за тебя папа пьёт таблетки от давления... а я помогаю тебе? Этот Гиппократ — х#р врачам!
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Pia V. Sahastrabudhhe [Теперь всем известно, что настоящая фамилия Ранчо не Чханчхад] Слава богу, после свадьбы меня не будут звать Пиа Чханчхад!
Raju Rastogi Так как же тебя на самом деле зовут?
Rancho Фунсук Вангду.
Farhan Qureshi Что?
Pia V. Sahastrabudhhe [Думает о своей будущей фамилии] Пиа Вангду?
Rancho [Ранчо обращается к Раджу и Фархану] Фунсук Вангду.
Farhan Qureshi Фунсук Вангду? Тот самый Фунсук Вангду, Силэнсер?
Pia V. Sahastrabudhhe Я не хочу называться Пиа Вангду!
Rancho [Ранчо обращается к Раджу и Фархану] Да.
Pia V. Sahastrabudhhe Могу ли я оставить свою фамилию после свадьбы?
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Viru Sahastrabudhhe [С яростью заставляет студентов замолчать, которые смеются] Тихо!
[Вирус указывает на Ранчо]
Viru Sahastrabudhhe Чушь! Вот так ты собираешься преподавать инженерию?
Rancho Сэр, я не преподавал вам инженерию. В этом вы и так профи. Я учил вас... как учить.
Viru Sahastrabudhhe [удивляется]
Rancho И я уверен, что однажды вы научитесь, потому что в отличие от вас, я никогда не бросаю своих слабых студентов.
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Raju Rastogi Сэр, я научился вставать на ноги после того, как сломал обе. Это мне далось с большим трудом. Нет, сэр, я не могу. Вы можете сохранить свою работу, а я — своё отношение.
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Rancho Эти инженеры очень умные, сэр. Они не изобрели машину, которая могла бы измерять давление на мозг. Если бы изобрели, мы бы уже знали, что это не самоубийство, а убийство.
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Pia V. Sahastrabudhhe Вы, гуджарати, такие милые. Но почему ваша еда звучит так опасно? Дхокла, фафда, хандва, тэпла, кхакхра — звучат будто ракеты. Сегодня Буш сбросил две дхоклы на Ирак: 400 погибших, 200 раненых. Я могу справиться с кхакхрой, фафдой, но с твоим именем? Ранчходдас Шамалдас Чанчад. Фу! Я не собираюсь менять фамилию после свадьбы
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Chatur Ramalingam aka 'Silencer' Сэр: Машины — это любое сочетание тел, соединённых так, что их относительные движения ограничены, и с помощью которых можно передавать и изменять силу и движение, как винт с гайкой, или рычаг, вращающийся вокруг точки опоры, или блок на оси и так далее; в особенности, конструкция, более или менее сложная, состоящая из комбинации движущихся частей или простых механических элементов, таких как колёса, рычаги, кулачки и так далее.
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Фархан Куреши [рассказчик] Я всегда был законопослушным гражданином. Но за последние 24 часа я посадил самолет, чуть не смыл останки человека в унитаз, и помог Пие сбежать со свадьбы. Всё ради Ранчо. Он бы сделал то же для любого из нас, даже украл бы копию финального экзамена, который был создан, чтобы завалить Раджу.
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Farhan Qureshi [рассказчик] Ранчо был прав, когда сказал: «Стремись к совершенству, и успех последует, с панталонами на полу!»
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Viru Sahastrabudhhe Кто был первым человеком, ступившим на Луну?
Students Нил Армстронг
Viru Sahastrabudhhe Viru Sahastrabudhhe, Students: Очевидно, это Нил Армстронг, мы все это знаем, но кто был вторым? Не тратьте время. Это не важно. Никто никогда не помнит второго.
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Farhan Qureshi Если я стану фотографом? Я буду зарабатывать меньше, да? Мой дом будет маленьким, машина будет маленькой. Но, папа, я буду счастлив! Я действительно буду счастлив. Что бы я ни делал, я буду делать это от души.
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Rancho Мне никогда не удаётся нормально поцеловаться, чувак... нос мешает.
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Rancho Знаешь, почему я всегда первый?
Farhan Qureshi Почему?
Rancho Я влюблён в технику. Инженерия — моя страсть.
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Rancho Курица не знает судьбу своего яйца. Выклюнется ли оно или станет жареным яичком?
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Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Чатур расстёгивает штаны и показывает свою задницу] Ваше Величество, вы велики! Примите это скромное подношение!
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Chatur Ramalingam aka 'Silencer' Помнишь? Я вызвал этого идиота прямо здесь.
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Rancho Сэр, почему места распределены по званию?
Viru Sahastrabudhhe Проблемы с этим?
Rancho Да, эта система оценки — как кастовая. А-студенты — короли, С-студенты — рабы. Это несправедливо, сэр.
Viru Sahastrabudhhe Есть лучше идея?
Rancho Да. Результаты вообще не нужно вывешивать. Зачем афишировать чужие недостатки? Если у тебя мало железа в крови, доктор выпишет тоник или покажет твой анализ по ТВ? Понимаете, сэр?
Viru Sahastrabudhhe То есть, вы хотите, чтобы я лично заходил к каждому и шептал на ухо: «Ты первый», «Ты второй», «Ой, извини, ты провалился»?
Rancho Нет, сэр, я хочу сказать, что оценки разделяют. Я лучший — я рядом с вами. Мои друзья — последние, они в углу.
Viru Sahastrabudhhe Хотя бы они в углу. Подольше с вами — и их вообще на фото не будет. Ни сдать, ни устроиться на работу не смогут.
Rancho Они устроятся, сэр. Обязательно найдется фирма, которая...
Rancho [Смотрит на Чатура] предпочитает людей машинам. Они устроятся. Гарантирую.
Viru Sahastrabudhhe Гарантируешь?
Rancho Спорим, сэр?
Viru Sahastrabudhhe Говинд!
Govind Да, сэр?
Viru Sahastrabudhhe [Показывает на Раджу и Фархана] Если хоть один из них устроится после кампусных собеседований... сбрейте у меня усы.
Govind [Потрясён]
Rancho [Потрясён] Сэр!
Viru Sahastrabudhhe Довольны?
Rancho Доволен, сэр.
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Rancho У нас много экзаменов, а папа всего один.
🧡
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Raju Rastogi [Ест печенье, купленное Оми Вайдьей, и не понимает, что Джавед Джаффери оказался Ранчо] Фархан, я всё ещё не понимаю. Я приехал из Дели в Шимлу без штанов, чтобы узнать, что мой одноклассник — это вовсе не тот, с кем я учился.
Farhan Qureshi [Повторяет слова Джоши] Я тоже не понимаю. Та же степень, то же имя, те же данные. Но это не Ранчо? Надо спросить у Чатура, как он узнал, что Ранчо в Шимле.
[Кричит Оми Вайдье]
Farhan Qureshi Эй, Чатур, подойди сюда.
Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Бежит, когда его зовут, после того как пописал на улице, чтобы Джоши не ел его печенье] Эй, не смей трогать это. Это настоящие печенья, которые я привёз из Сан-Франциско. Специально для мистера Фунсук Вангду.
Raju Rastogi [Смущён, услышав имя] Что, Бангду?
Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Исправляет Джоши] Не Бангду. В. Вангду. Он научный гений с сотней патентов. Как только моя компания заключит с ним контракт, я стану большим игроком.
Farhan Qureshi [Раздражён обычными истериками Вайдьи] Хватит тыкать с этим Вангду, лучше скажи, как ты узнал, что Ранчо в Шимле?
Chatur Ramalingam aka 'Silencer' [Раскрывая часть своего проекта] За это надо благодарить мистера Вангду.
[Показывает фото своей секретарши с Амиром Ханом на шопинге на заднем плане]
Chatur Ramalingam aka 'Silencer' Несколько месяцев назад я отправил ассистентку Трейси выследить мистера Вангду здесь и назначить встречу. Она не смогла его найти, но так получилось, что я наткнулся на Ранчо.
Raju Rastogi [Ещё больше смущён] И что вдруг пошло не так? Он сделал пластику, узнав, что именно ТЫ сюда приехал?
Farhan Qureshi [Зная, что только Джавед Джаффери может раскрыть правду] Раджу, только один человек нам поможет.
[троица направляется в особняк Аруна Бали]
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