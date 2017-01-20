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Поколение Марса
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The Mars Generation

Поколение Марса, 2017

2017 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Мысли о колонизации Марса не давали покоя лучшим умам человечества всё последнее столетие. А молодые рекруты американского космического центра не просто мечтают об этом, а активно готовятся к полёту на Марс – разбираются в устройстве космических кораблей, тестируют анти-гравитационное оборудование, проходят через симуляции смертельно-опасных проблем, с которыми можно столкнуться в ходе подобного полёта. Среди наставников, беседующих с будущими астронавтами – такие персоналии, как: Нил Деграсс Тайсон, Билл Най, Илон Маск. Молодые люди с оптимизмом смотрят в будущее человечества и готовы на всё, чтобы своими руками это светлое будущее приблизить. 

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 мая 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Майк Барнетт
В ролях
Майк Барнетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поколение Марса 2 постера
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3 октября 2017 12:31
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