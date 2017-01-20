Поколение Марса, 2017

Мысли о колонизации Марса не давали покоя лучшим умам человечества всё последнее столетие. А молодые рекруты американского космического центра не просто мечтают об этом, а активно готовятся к полёту на Марс – разбираются в устройстве космических кораблей, тестируют анти-гравитационное оборудование, проходят через симуляции смертельно-опасных проблем, с которыми можно столкнуться в ходе подобного полёта. Среди наставников, беседующих с будущими астронавтами – такие персоналии, как: Нил Деграсс Тайсон, Билл Най, Илон Маск. Молодые люди с оптимизмом смотрят в будущее человечества и готовы на всё, чтобы своими руками это светлое будущее приблизить.