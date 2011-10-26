Оповещения от Киноафиши
Все супергерои должны погибнуть

Vs 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 26 октября 2011
Дата выхода
26 октября 2011 Канада
26 октября 2011 Нидерланды
26 октября 2011 Румыния 15
4 января 2013 США
Бюджет $20 000
Производство Grindfist
Другие названия
All Superheroes Must Die, Siêu Anh Hùng Lâm Nạn, Все супергерои должны погибнуть
Режиссер
Джейсон Трост
В ролях
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Джеймс Римар
Джеймс Римар
Шон Уэйлен
Шон Уэйлен
Ник Принсип
Ник Принсип
Джейсон Трост
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Все супергерои должны погибнуть
Супергерои 6.5
Супергерои (2011)
Одержимая 6.2
Одержимая (2013)
Страх "Икс" 5.9
Страх "Икс" (2003)
Подстава 5.8
Подстава (2011)
Ствол 5.6
Ствол (2011)
Нерожденный 5.8
Нерожденный (2009)
007: Координаты "Скайфолл" 7.8
007: Координаты "Скайфолл" (2012)
Двойной форсаж 7.0
Двойной форсаж (2003)
Что скрывает ложь 6.8
Что скрывает ложь (2000)
48 часов 7.1
48 часов (1982)
Блэйд: Троица 7.4
Блэйд: Троица (2004)
Жестокое лето 3.9
Жестокое лето (2020)

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
