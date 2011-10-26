Оповещения от Киноафиши
4.0
Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
26 октября 2011
Дата выхода
26 октября 2011
Канада
26 октября 2011
Нидерланды
26 октября 2011
Румыния
15
4 января 2013
США
Бюджет
$20 000
Производство
Grindfist
Другие названия
All Superheroes Must Die, Siêu Anh Hùng Lâm Nạn, Все супергерои должны погибнуть
Режиссер
Джейсон Трост
В ролях
Лукас Тилл
Джеймс Римар
Шон Уэйлен
Ник Принсип
Джейсон Трост
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Все супергерои должны погибнуть
6.5
Супергерои
(2011)
6.2
Одержимая
(2013)
5.9
Страх "Икс"
(2003)
5.8
Подстава
(2011)
5.6
Ствол
(2011)
5.8
Нерожденный
(2009)
7.8
007: Координаты "Скайфолл"
(2012)
7.0
Двойной форсаж
(2003)
6.8
Что скрывает ложь
(2000)
7.1
48 часов
(1982)
7.4
Блэйд: Троица
(2004)
3.9
Жестокое лето
(2020)
Рейтинг фильма
4.0
Оцените
10
голосов
3.9
IMDb
Цитаты
[последние слова]
Shadow
Ты не единственный, кто здесь спасает людей... Давай.
Charge
Ладно.
