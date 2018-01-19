- За 15-летнюю карьеру в качестве режиссёра Чарльз Стоун III снял всего пять полнометражных фильмов. Пятым как раз стал фильм «Я свободна»

- Оригинальное название картины Step sisters, что переводится как «сводные сёстры»

- На официальном сайте картины «Я свободна», говорится, что фильм берёт все культурные различия и стереотипы и переворачивает их, доказывая, что у всех людей гораздо больше общего, чем кажется

- Лента «Я свободна» является полнометражным дебютом сценариста Чака Хуйуорда