Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сестры по степу
Постер фильма Сестры по степу
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Сестры по степу

Сестры по степу

Step Sisters 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм «Я свободна» снял Чарльз Стоун III, известный по картине «Барабанная дробь». Главные роли в ленте исполнили молодые актёры, среди которых Алессандра Торесон («Теория большого взрыва», «Американская история ужасов»), Гейдж Голайтли («Оборотень», «Исчезнувшая»), Мэгалин Эчиканвоке («Сверхъестественное», «Вероника Марс»), Мэтт МакГорри («Элементарно»), Линдон Смит («Блудливая Калифорния») и другие.

В центре сюжета картины «Я свободна» окажется молодая афроамериканская студентка. Она отчаянно желает поступить в юридическую школу своей мечты. Но для этого девушке приходится идти на крайние меры. Она должна научить белых членов женского сообщества танцам, однако всё, что их волнует - это выпивка и вечеринки.

- За 15-летнюю карьеру в качестве режиссёра Чарльз Стоун III снял всего пять полнометражных фильмов. Пятым как раз стал фильм «Я свободна»

- Оригинальное название картины Step sisters, что переводится как «сводные сёстры»

- На официальном сайте картины «Я свободна», говорится, что фильм берёт все культурные различия и стереотипы и переворачивает их, доказывая, что у всех людей гораздо больше общего, чем кажется

- Лента «Я свободна» является полнометражным дебютом сценариста Чака Хуйуорда

Красотка и танцовщица, всю жизнь она мечтала об учебе в престижном юридическом колледже, и ради своей мечты она пойдет на все! Например, она готова порвать все культурные шаблоны и раскрыть тайны искусства степпинга перед отвязными девчонками, помешанными на вечеринках и брутальных парнях.

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 января 2018
Премьера в мире 19 января 2018
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Производство Cube Vision, Los Angeles Media Fund (LAMF)
Другие названия
Step Sisters, Hermanastras, Ain't No Half Steppin', Üvey Kız Kardeşler, Сёстры по степу, ステップ・シスターズ
Режиссер
Чарльз Стоун III
Чарльз Стоун III
В ролях
Иден Шер
Иден Шер
Алессандра Торесон
Алессандра Торесон
Мэгалин Эчиканвоке
Мэгалин Эчиканвоке
Мэтт МакГорри
Мэтт МакГорри
Гейдж Голайтли
Гейдж Голайтли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сестры по степу
Дядя Дрю 6.1
Дядя Дрю (2018)
В прямом эфире 6.5
В прямом эфире (2019)
Девушки в опасности 6.2
Девушки в опасности (2011)
Мистер 3000 5.6
Мистер 3000 (2004)
Барабанная дробь 5.9
Барабанная дробь (2002)
Рождественская песнь 5.4
Рождественская песнь (2003)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше