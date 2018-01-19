Фильм «Я свободна» снял Чарльз Стоун III, известный по картине «Барабанная дробь». Главные роли в ленте исполнили молодые актёры, среди которых Алессандра Торесон («Теория большого взрыва», «Американская история ужасов»), Гейдж Голайтли («Оборотень», «Исчезнувшая»), Мэгалин Эчиканвоке («Сверхъестественное», «Вероника Марс»), Мэтт МакГорри («Элементарно»), Линдон Смит («Блудливая Калифорния») и другие.
В центре сюжета картины «Я свободна» окажется молодая афроамериканская студентка. Она отчаянно желает поступить в юридическую школу своей мечты. Но для этого девушке приходится идти на крайние меры. Она должна научить белых членов женского сообщества танцам, однако всё, что их волнует - это выпивка и вечеринки.
- За 15-летнюю карьеру в качестве режиссёра Чарльз Стоун III снял всего пять полнометражных фильмов. Пятым как раз стал фильм «Я свободна»
- Оригинальное название картины Step sisters, что переводится как «сводные сёстры»
- На официальном сайте картины «Я свободна», говорится, что фильм берёт все культурные различия и стереотипы и переворачивает их, доказывая, что у всех людей гораздо больше общего, чем кажется
- Лента «Я свободна» является полнометражным дебютом сценариста Чака Хуйуорда
