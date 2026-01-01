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Нэтари Наутон
Naturi Naughton
Киноафиша
Персоны
Нэтари Наутон
Нэтари Наутон
Naturi Naughton
Дата рождения
20 мая 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Рост
152 см
Цвет глаз
чёрный
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Нэтари Наутон
Родилась 20 мая 1984 года. Ист-Орандж, Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
8.1
Власть в ночном городе
(2014)
8.0
Друзья и возлюбленные Эрика Джерома Дикки, часть первая
(2025)
7.8
Королева юга
(2016)
Фильмография Нэтари Наутон
8
Друзья и возлюбленные Эрика Джерома Дикки, часть первая
Eric Jerome Dickey's Friends and Lovers Part I
драма, мелодрама
2025, США
6.6
Похищен в HBCU: черная девушка, пропавшая без вести. Фильм
Abducted at an HBCU: A Black Girl Missing Movie
драма, детектив
2024, США
6.5
Королевы
драма, музыка
2021, США
7.3
Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак
драма, криминал
2020, США
5.4
Сестры по степу
Step Sisters
комедия
2018, США
7.8
Королева юга
драма, боевик, криминал
2016, США
8.1
Власть в ночном городе
драма, криминал
2014, США
6.6
Список клиентов
драма, мелодрама
2012, США
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