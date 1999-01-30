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Кадриль

Kadril 18+
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О фильме

Как и в танце «Кадриль», название которого было вынесено в заголовок картины, в этой истории главные герои постоянно меняются партнерами. Действие разворачивается на территории небольшого российского села, где проживают две постоянно подкалывающие друг друга супружеские пары. Коля и Лида Звягинцевы живут по соседству с домом четы Арефьевых, Александра и Валентины. Несмотря на возраст, они не устают подшучивать друг над другом, потому что жить без этого уже не могут. Однажды доходит до того, что Лида и Саша додумываются обменяться мужьями в качестве эксперимента. А чем черт не шутит - хоть мужики оба и пьющие, но «чужой кусок» всегда выглядит вкуснее. Вот тут-то и начинает та самая кадриль, в которой неожиданно появляется и пятый участник – незамужняя соседка Макеевна, потихоньку крадущая кирпичи у Коли и Лиды. Закручивается небывалый водоворот событий с большим количеством алкоголя и недоразумений.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 30 января 1999
Дата выхода
30 января 1999 Россия 0+
Производство Мосфильм
Другие названия
Kadril, Кадриль
Режиссер
Виктор Титов
В ролях
Нина Усатова
Нина Усатова
Олег Табаков
Олег Табаков
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Кадриль
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