Как и в танце «Кадриль», название которого было вынесено в заголовок картины, в этой истории главные герои постоянно меняются партнерами. Действие разворачивается на территории небольшого российского села, где проживают две постоянно подкалывающие друг друга супружеские пары. Коля и Лида Звягинцевы живут по соседству с домом четы Арефьевых, Александра и Валентины. Несмотря на возраст, они не устают подшучивать друг над другом, потому что жить без этого уже не могут. Однажды доходит до того, что Лида и Саша додумываются обменяться мужьями в качестве эксперимента. А чем черт не шутит - хоть мужики оба и пьющие, но «чужой кусок» всегда выглядит вкуснее. Вот тут-то и начинает та самая кадриль, в которой неожиданно появляется и пятый участник – незамужняя соседка Макеевна, потихоньку крадущая кирпичи у Коли и Лиды. Закручивается небывалый водоворот событий с большим количеством алкоголя и недоразумений.