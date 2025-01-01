BirdyВ моей жизни больше нет ничего, что держало бы меня здесь. Хотелось бы умереть и родиться заново птицей.
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BirdyНаверное, сложно быть лучшим в том, что никому не нужно, да?
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Sergeant Al ColumbatoМожет, жизнь — хреновая. Она и есть хреновая. Слушай, я тебе скажу кое-что. Я больше не пытаюсь обвинять жизнь. Я вообще её, блин, не понимаю. Я просто хочу пройти через всё это с честью, как все остальные. Конечно, если бы была настоящая честь, секса бы не было.
BirdyОни как у коровы, только в более тупом месте.
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BirdyПолёт — это не просто хлопанье крыльями. Птица может хлопать ими, не сдвинувшись с места, а стоит ей захотеть взлететь — лёгкое движение крылом поднимает её в небо. Нужно почувствовать, что воздух — это нечто, что может тебя поддержать. Всё дело в уверенности.
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BirdyДолжно быть, тяжело быть хорошим в том, что никому не нужно.
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BirdyМечта для меня так же реальна, как и моя бодрствующая жизнь. Я не знаю, где одно начинается, а другое заканчивается. Хотелось бы сказать это Элу, но я боюсь. Во снах меня ничто не держит. Всё свободно и далеко. В моей жизни больше нет ничего, что могло бы меня здесь удержать. Хотелось бы умереть и родиться заново птицей.
BirdyТы когда-нибудь задумывался, как наши жизни здесь, внизу, выглядят для птицы?
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[последние слова]
Birdy[удивлённому Элу, который ожидал увидеть Птаху мёртвым]Что?
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BirdyВо сне я пытаюсь понять, кто я есть. Когда я сплю, я наполняюсь силой. Я тянусь к силе, чтобы взлететь. Перта ждёт, складывает руки, чтобы принять меня. Я зависаю, затем погружаюсь в неё. Перта и я становимся одним целым. Я вижу её глазами, лечу на её крыльях. Я больше не одинок.
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BirdyЯ начинаю бояться, что так и не научусь летать по-настоящему. Как бы ни была страшна жизнь птицы... у них есть одно — они всегда могут улететь.
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ПтицаПрошлой ночью я летал. Я реально знаю, каково это — летать.
Сержант Эл КолумбатоПотому что я устал от этого! Раньше мы вместе веселились. А теперь ты всё время в своём чёрт#вом мире летаешь! Надеюсь, этот твой сон или что там у тебя, пройдёт. Думаю, это чушь собач#я.