Птица Прошлой ночью я летал. Я реально знаю, каково это — летать.

Сержант Эл Колумбато О, ты летал? Как именно?

Птица Ну, я не уверен. Это нечто, что сложно описать. Когда я летаю, это как во сне. Только это не сон. Понимаешь, Эл, словами не передать. Это надо просто почувствовать.

Сержант Эл Колумбато Ты говоришь, что можешь летать как птица?

Птица Когда я летаю, Эл... я становлюсь птицей.

Сержант Эл Колумбато Это уже слишком странно, Птица. Тебе надо с этим завязывать.

Птица Я думал, если кто и поймёт, так это ты, Эл.

Сержант Эл Колумбато Ну, я не понимаю. И даже не хочу об этом слышать.