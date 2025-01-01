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Киноафиша Фильмы Птаха Цитаты из фильма Птаха

Цитаты из фильма Птаха

Birdy В моей жизни больше нет ничего, что держало бы меня здесь. Хотелось бы умереть и родиться заново птицей.
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Birdy Наверное, сложно быть лучшим в том, что никому не нужно, да?
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Sergeant Al Columbato Может, жизнь — хреновая. Она и есть хреновая. Слушай, я тебе скажу кое-что. Я больше не пытаюсь обвинять жизнь. Я вообще её, блин, не понимаю. Я просто хочу пройти через всё это с честью, как все остальные. Конечно, если бы была настоящая честь, секса бы не было.
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Birdy Тебе нравятся голуби?
Sergeant Al Columbato А чем они хороши?
Birdy Они летают.
Sergeant Al Columbato Летают? И что с того?
Birdy Хватит.
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[реакция на восхваление Али женской груди]
Birdy Они как у коровы, только в более тупом месте.
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Birdy Полёт — это не просто хлопанье крыльями. Птица может хлопать ими, не сдвинувшись с места, а стоит ей захотеть взлететь — лёгкое движение крылом поднимает её в небо. Нужно почувствовать, что воздух — это нечто, что может тебя поддержать. Всё дело в уверенности.
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Birdy Должно быть, тяжело быть хорошим в том, что никому не нужно.
🧡
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Birdy Мечта для меня так же реальна, как и моя бодрствующая жизнь. Я не знаю, где одно начинается, а другое заканчивается. Хотелось бы сказать это Элу, но я боюсь. Во снах меня ничто не держит. Всё свободно и далеко. В моей жизни больше нет ничего, что могло бы меня здесь удержать. Хотелось бы умереть и родиться заново птицей.
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[о его психиатре]
Sergeant Al Columbato Я ему не доверяю. Ему всё слишком интересно.
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Birdy Ты когда-нибудь задумывался, как наши жизни здесь, внизу, выглядят для птицы?
🧡
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[последние слова]
Birdy [удивлённому Элу, который ожидал увидеть Птаху мёртвым] Что?
🧡
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Birdy Во сне я пытаюсь понять, кто я есть. Когда я сплю, я наполняюсь силой. Я тянусь к силе, чтобы взлететь. Перта ждёт, складывает руки, чтобы принять меня. Я зависаю, затем погружаюсь в неё. Перта и я становимся одним целым. Я вижу её глазами, лечу на её крыльях. Я больше не одинок.
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Birdy Я начинаю бояться, что так и не научусь летать по-настоящему. Как бы ни была страшна жизнь птицы... у них есть одно — они всегда могут улететь.
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Птица Прошлой ночью я летал. Я реально знаю, каково это — летать.
Сержант Эл Колумбато О, ты летал? Как именно?
Птица Ну, я не уверен. Это нечто, что сложно описать. Когда я летаю, это как во сне. Только это не сон. Понимаешь, Эл, словами не передать. Это надо просто почувствовать.
Сержант Эл Колумбато Ты говоришь, что можешь летать как птица?
Птица Когда я летаю, Эл... я становлюсь птицей.
Сержант Эл Колумбато Это уже слишком странно, Птица. Тебе надо с этим завязывать.
Птица Я думал, если кто и поймёт, так это ты, Эл.
Сержант Эл Колумбато Ну, я не понимаю. И даже не хочу об этом слышать.
Птица Почему?
Сержант Эл Колумбато Потому что я устал от этого! Раньше мы вместе веселились. А теперь ты всё время в своём чёрт#вом мире летаешь! Надеюсь, этот твой сон или что там у тебя, пройдёт. Думаю, это чушь собач#я.
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Sergeant Al Columbato Ты всегда был крепким орешком, Птаха. Настоящие неудачники не страдают.
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Sergeant Al Columbato Ты не полетишь больше, чем я мог, Пташка.
Birdy Причина, по которой ты не мог летать, Эл, в том, что ты не верил, что можешь.
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Birdy Эл, иногда ты такой полный б##дь.
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Doctor Weiss Ты про плевки?
Sergeant Al Columbato Да.
Doctor Weiss Армия оставила у него неприятный осадок.
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Sergeant Al Columbato Смешно, в любой другой войне мы были бы героями. Чёрт возьми! Мы даже не понимали, во что вляпались с этим дерьмом по Джону Уэйну.
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Sergeant Al Columbato Почему каждый раз, когда я пытался спасти твою задницу, я сам заболевал?
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