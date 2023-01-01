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Птаха Птаха
Киноафиша Фильмы Птаха Птаха, 1984: актеры и роли
Birdy Птаха 1984 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Птаха, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер Алан Паркер Alan Parker
В ролях
Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Джон Харкинс John Harkins Сэнди Бэрон Sandy Baron Карен Янг Karen Young Бруно Кёрби Bruno Kirby
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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