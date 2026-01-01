Меню
Птаха
Награды и номинации фильма Птаха
Каннский кинофестиваль 1985
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
