Отзывы о фильме
Главный герой – Шурка – в начале фильма полон еще детских иллюзий и ложных романтических представлений о море и жизни моряков, о дальних рейсах и больших кораблях. С этими иллюзиями он начинает свой рейс. Но книжная романтика уступает место осознанной любви к морю, пониманию людей, с которыми его столкнула жизнь на маленьком рыбацком сейнере. Вначале он разочарован и всем недоволен. Но постепенно наступает осознанная любовь к морю и он становится полноправным членом коллектива рыбаков.