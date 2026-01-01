Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Шурка выбирает море
1 постер
Киноафиша Фильмы Шурка выбирает море

Шурка выбирает море

Shurka Vybirayet More 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой – Шурка – в начале фильма полон еще детских иллюзий и ложных романтических представлений о море и жизни моряков, о дальних рейсах и больших кораблях. С этими иллюзиями он начинает свой рейс. Но книжная романтика уступает место осознанной любви к морю, пониманию людей, с которыми его столкнула жизнь на маленьком рыбацком сейнере. Вначале он разочарован и всем недоволен. Но постепенно наступает осознанная любовь к морю и он становится полноправным членом коллектива рыбаков.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 декабря 1963
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Shurka Vybirayet More, Шурка выбирает море
Режиссер
Яков Хромченко
В ролях
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Нина Иванова
Александр Бениаминов
Владимир Гуляев
Владимир Гуляев
Лариса Гордейчик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
