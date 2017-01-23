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Киноафиша Рецензии «Дорога чести»: Рецензия Киноафиши

«Дорога чести»: Рецензия Киноафиши

23 января 2017 00:00
«Дорога чести»: Рецензия Киноафиши
Кто боится Роберта Вульфа?

Он в меру брутален, не в меру волосат и просто чертовски харизматичен. Кажется, девахи всех мастей и расцветок должны бегать за ним табунами, тем не менее, за этим двухметровым красавцем бегают лишь федералы. И причина сему проста: Роберт Вульф находится в розыске. Причем за серьезное преступление – за убийство, да еще и «совершенное с особой жестокостью». В боевой раскраске индейца, вышедшего на тропу войны, он ворвался в дом добропорядочного белого гражданина и снял с него скальп.

Кадр из фильма «Дорога чести»
Кадр из фильма «Дорога чести»

Нет-нет, Роберт вовсе не сумасшедший. Просто «белый добропорядочный гражданин» изнасиловал и убил его мать. Так что чистокровный индеец всего-навсего мстил. Но федеральной полиции на благородные мотивы начхать, поэтому мстителю пришлось податься в бега. И с той поры он колесит по бесконечным дорогам резервации, мчится прямо в закат на своем любимом Харлее, а непослушные чернявые кудри романтично хлещут его по щекам… (Заранее извиняюсь за сарказм).

Кадр из фильма «Дорога чести»
Кадр из фильма «Дорога чести»

Смотрела я «Дорогу чести», смотрела… и вертелся в голове всего лишь один вопрос: зачем? Зачем было нужно снимать это трехгрошовое (точнее, трехцентовое) роуд-муви? Затем, чтобы показать девочкам длинноволосого симпатягу на мотоцикле? Так кино-то, вроде, «мальчишечье»: пара грязных драк, погони, демонстрационная маскулинность и т.д. Тем не менее, ход мыслей моих был верен. «Дорога» оказалась режиссерским дебютом известного актера Джейсона Момоа, он же Конан-варвар (2011), он же участник «Спасателей Малибу» и «Игр престолов». А какой же актер не мечтает стать режиссером, да и еще снять себя, любимого-единственного, в главной роли?! Вот Конан-варвар себя и снял.

Кадр из фильма «Дорога чести»
Кадр из фильма «Дорога чести»

И, честно говоря, правильно сделал. Потому что единственная причина, по которой «Дорогу чести» можно смотреть, так это именно он. Обаятельный до умопомрачения, его герой идеален: с девушками галантен, в работе упорен, сирому и слабому всегда на помощь придет. Столь похвальные качества особенно рельефны на фоне его товарища – беспутного пройдохи и пьяницы, хоть внешне и похожего на Вульфа как две капли воды (Ти Александр). А еще Роберт Вульф невыразимо прекрасен на своем Харлее, с какого ракурса его (Роберта) не снимай.

Кадр из фильма «Дорога чести»
Кадр из фильма «Дорога чести»

Впрочем, на этом дифирамбы заканчиваются. Снятая в 2014-м (!) «Дорога чести» напоминает малобюджетную продукцию видеосалонов прошлого века. Вместо сценария – набор сцен, мало влияющих на ход сюжета (герой привозит друга на любительские бои, а мог бы привезти в любое другое место; встречи с красоткой могло бы и не быть... и т.д.). Правда, для роуд-муви это нормально. Ненормально другое: однообразно повторяющиеся кадры (два одиноких мотоциклиста на фоне заката), отсутствие логики, отсутствие мотивации (Почему детектив так неоправданно жесток? Зачем мучить младенца, вместо того, чтобы просто устроить в доме засаду?).

Кадр из фильма «Дорога чести»
Кадр из фильма «Дорога чести»

Финал же вообще за гранью добра и зла. В том смысле, что смотреть его на полном серьезе и не фыркать от смеха крайне проблематично. Уж больно сентиментально, да и смахивает на провинциальный любительский театр. Хотя, конечно, сама тема – жизнь и быт индейцев в резервации, ущемление их прав, расовая дискриминация – всё это имеет право на жизнь. Вот только исполнение… Впрочем, увидите сами.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Дорога чести»

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