«Дорога чести»: Рецензия Киноафиши

Кто боится Роберта Вульфа?

Он в меру брутален, не в меру волосат и просто чертовски харизматичен. Кажется, девахи всех мастей и расцветок должны бегать за ним табунами, тем не менее, за этим двухметровым красавцем бегают лишь федералы. И причина сему проста: Роберт Вульф находится в розыске. Причем за серьезное преступление – за убийство, да еще и «совершенное с особой жестокостью». В боевой раскраске индейца, вышедшего на тропу войны, он ворвался в дом добропорядочного белого гражданина и снял с него скальп.

Кадр из фильма «Дорога чести»

Нет-нет, Роберт вовсе не сумасшедший. Просто «белый добропорядочный гражданин» изнасиловал и убил его мать. Так что чистокровный индеец всего-навсего мстил. Но федеральной полиции на благородные мотивы начхать, поэтому мстителю пришлось податься в бега. И с той поры он колесит по бесконечным дорогам резервации, мчится прямо в закат на своем любимом Харлее, а непослушные чернявые кудри романтично хлещут его по щекам… (Заранее извиняюсь за сарказм).

Кадр из фильма «Дорога чести»

Смотрела я «Дорогу чести», смотрела… и вертелся в голове всего лишь один вопрос: зачем? Зачем было нужно снимать это трехгрошовое (точнее, трехцентовое) роуд-муви? Затем, чтобы показать девочкам длинноволосого симпатягу на мотоцикле? Так кино-то, вроде, «мальчишечье»: пара грязных драк, погони, демонстрационная маскулинность и т.д. Тем не менее, ход мыслей моих был верен. «Дорога» оказалась режиссерским дебютом известного актера Джейсона Момоа, он же Конан-варвар (2011), он же участник «Спасателей Малибу» и «Игр престолов». А какой же актер не мечтает стать режиссером, да и еще снять себя, любимого-единственного, в главной роли?! Вот Конан-варвар себя и снял.

Кадр из фильма «Дорога чести»

И, честно говоря, правильно сделал. Потому что единственная причина, по которой «Дорогу чести» можно смотреть, так это именно он. Обаятельный до умопомрачения, его герой идеален: с девушками галантен, в работе упорен, сирому и слабому всегда на помощь придет. Столь похвальные качества особенно рельефны на фоне его товарища – беспутного пройдохи и пьяницы, хоть внешне и похожего на Вульфа как две капли воды (Ти Александр). А еще Роберт Вульф невыразимо прекрасен на своем Харлее, с какого ракурса его (Роберта) не снимай.

Кадр из фильма «Дорога чести»

Впрочем, на этом дифирамбы заканчиваются. Снятая в 2014-м (!) «Дорога чести» напоминает малобюджетную продукцию видеосалонов прошлого века. Вместо сценария – набор сцен, мало влияющих на ход сюжета (герой привозит друга на любительские бои, а мог бы привезти в любое другое место; встречи с красоткой могло бы и не быть... и т.д.). Правда, для роуд-муви это нормально. Ненормально другое: однообразно повторяющиеся кадры (два одиноких мотоциклиста на фоне заката), отсутствие логики, отсутствие мотивации (Почему детектив так неоправданно жесток? Зачем мучить младенца, вместо того, чтобы просто устроить в доме засаду?).

Кадр из фильма «Дорога чести»

Финал же вообще за гранью добра и зла. В том смысле, что смотреть его на полном серьезе и не фыркать от смеха крайне проблематично. Уж больно сентиментально, да и смахивает на провинциальный любительский театр. Хотя, конечно, сама тема – жизнь и быт индейцев в резервации, ущемление их прав, расовая дискриминация – всё это имеет право на жизнь. Вот только исполнение… Впрочем, увидите сами.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Дорога чести»