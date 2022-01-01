Наша рецензия

Он в меру брутален, не в меру волосат и просто чертовски харизматичен. Кажется, девахи всех мастей и расцветок должны бегать за ним табунами, тем не менее, за этим двухметровым красавцем бегают лишь федералы. И причина сему проста: Роберт Вульф находится в розыске. Причем за серьезное преступление – за убийство, да еще и «совершенное с особой жестокостью». В боевой раскраске индейца, вышедшего на тропу войны, он ворвался в дом добропорядочного белого гражданина и снял с него…