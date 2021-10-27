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Крис Браунинг
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Chris Browning
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Крис Браунинг
Chris Browning
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Дата рождения
25 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Криса Браунинга
Родился в 1964 году. Рино, Невада, США.
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Фильмография Криса Браунинга
Проклятие монахинь
драма, ужасы
2021, США
3.0
Все пути ведут в Доннибрук
драма
2018, США
5.0
Дорога чести
триллер, драма
2015, США
5.0
Милосердие
ужасы, триллер
2014, США
5.0
Игры страсти
триллер, драма
2010, США
4.0
Территория тьмы 3D
триллер, мистика
2009, США
5.0
Поезд на Юму
вестерн
2007, США
7.0
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