Кинолента повествует о семье, в которой дети стали уже совсем взрослыми. Главная героиня фильма по имени Анна неоднократно выигрывала конкурсы красоты. Потом она стала матерью двоих детей, но при этом всегда хорошо выглядела. Сейчас Анна - пожилая женщина, которой осталось жить совсем немного. Анна покоряет врачей своей неудержимой и заразительной энергией.
Сын Анны живет в другом городе, сжёг все мосты, связывавшие его с родным городком, семьёй и прошлым. По просьбе сестры он приезжает проститься с больной матерью.
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