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Киноафиша Фильмы Первое прекрасное

Первое прекрасное

La prima cosa bella 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кинолента повествует о семье, в которой дети стали уже совсем взрослыми. Главная героиня фильма по имени Анна неоднократно выигрывала конкурсы красоты. Потом она стала матерью двоих детей, но при этом всегда хорошо выглядела. Сейчас Анна - пожилая женщина, которой осталось жить совсем немного. Анна покоряет врачей своей неудержимой и заразительной энергией.

Сын Анны живет в другом городе, сжёг все мосты, связывавшие его с родным городком, семьёй и прошлым. По просьбе сестры он приезжает проститься с больной матерью.

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 2 июня 2011
Премьера в мире 15 января 2010
Дата выхода
6 октября 2010 Бразилия
16 июня 2011 Греция
15 января 2010 Италия
1 мая 2024 Казахстан 16+
2 января 2011 Португалия
29 июня 2011 Франция
Бюджет €7 788 176
Сборы в мире $10 569 178
Производство Motorino Amaranto, Medusa Film, Indiana Production
Другие названия
La prima cosa bella, The First Beautiful Thing, A Mais Bela das Coisas, A primeira coisa bela, Coś pięknego, Gördüğüm En Güzel Kadın, I gynaika tis zois mou, Prima amintire frumoasa, Toszkán szépség, Η γυναίκα της ζωής μου, Най-хубавото нещо, Первое прекрасное, 最美丽的事物, 最美麗的時光
Режиссер
Паоло Вирдзи
Паоло Вирдзи
В ролях
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Марко Мессери
Клаудия Пандольфи
Клаудия Пандольфи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
7 IMDb
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