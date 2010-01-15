Кинолента повествует о семье, в которой дети стали уже совсем взрослыми. Главная героиня фильма по имени Анна неоднократно выигрывала конкурсы красоты. Потом она стала матерью двоих детей, но при этом всегда хорошо выглядела. Сейчас Анна - пожилая женщина, которой осталось жить совсем немного. Анна покоряет врачей своей неудержимой и заразительной энергией.

Сын Анны живет в другом городе, сжёг все мосты, связывавшие его с родным городком, семьёй и прошлым. По просьбе сестры он приезжает проститься с больной матерью.