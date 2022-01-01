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Хлеб и тюльпаны Хлеб и тюльпаны
Киноафиша Фильмы Хлеб и тюльпаны Хлеб и тюльпаны, 2000: актеры и роли
Pane e tulipani Хлеб и тюльпаны 2000 / Швейцария / Италия
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Хлеб и тюльпаны, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвио Сольдини Silvio Soldini
В ролях
Личия Мальетта Licia Maglietta Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Джузеппе Баттистон Джузеппе Баттистон Giuseppe Battiston Антонио Катания Антонио Катания Antonio Catania Марина Массирони Marina Massironi
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