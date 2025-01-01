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Киноафиша Фильмы Хлеб и тюльпаны Цитаты из фильма Хлеб и тюльпаны

Цитаты из фильма Хлеб и тюльпаны

Rosalba Barletta Это правда, что ты на наркотиках?
Nic Кто тебе это сказал?
Rosalba Barletta Тётя Кетти.
Nic Мама, это неправда. Трава — это не наркотик.
Rosalba Barletta Не? Тогда что это?
Nic Трава.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fernando Я почувствовал, как мой феникс восстал из пепла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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