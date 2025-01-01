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Хлеб и тюльпаны
Цитаты из фильма Хлеб и тюльпаны
Цитаты из фильма Хлеб и тюльпаны
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Цитаты
Rosalba Barletta
Это правда, что ты на наркотиках?
Nic
Кто тебе это сказал?
Rosalba Barletta
Тётя Кетти.
Nic
Мама, это неправда. Трава — это не наркотик.
Rosalba Barletta
Не? Тогда что это?
Nic
Трава.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fernando
Я почувствовал, как мой феникс восстал из пепла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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