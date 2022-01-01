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Терминатор 2: Судный день 3D Терминатор 2: Судный день 3D
Киноафиша Фильмы Терминатор 2: Судный день 3D Терминатор 2: Судный день 3D, 2017: актеры и роли
Terminator 2: Judgment Day 3D Терминатор 2: Судный день 3D 2017 / США
8.7 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Терминатор 2: Судный день 3D, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Линда Хэмилтон Линда Хэмилтон Linda Hamilton Эдвард Ферлонг Эдвард Ферлонг Edward Furlong Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Эрл Боэн Эрл Боэн Earl Boen Джо Мортон Джо Мортон Joe Morton Кастуло Герра Кастуло Герра Castulo Guerra
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