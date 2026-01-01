Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Роз Мари
Роз Мари
Роз Мари

, 1936
Rose-Marie
США / мелодрама, драма, мюзикл, вестерн, приключения / 18+
О фильме

Монреаль. Канада. Лучшее сопрано оперной сцены Мари Де Флор умаляет канадского премьер-министра отпустить насвободу её младшего брата Джона Флауэра, осужденного за ограбление банка. Неожиданно она узнаёт, что брат убил полицейского и сбежал из тюрьмы.

Мари оставляет сцену и нанимает Бонифэйса жуликоватого проводника, чтобы тот проводил ее в дикие края на поиски беглеца. Бонифэйс обманывает Мари, крадет все ее деньги, и ей приходиться зарабатывать себе на жизнь пением в салунах. Однажды она знакомится с красавцем,сержантом-кавалеристом Брюсом, прибывшим с заданиемпоймать Флауэра. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга. Брюс настигает вора-проводника и возвращает Мари деньги.

Девушка находит своегобрата , но за этим следует мучительный разрыв с Брюсом, который по долгуслужбы должен арестовать беглеца. Мэри вновь в мире оперы, но её эмоциональное состояние мучительно, она переживает нервный срыв. Брюс узнаето её болезни и приезжает Монреаль. Они вновь вместе и жизненные силы возвращаются к девушке, сердца влюбленных стучат в унисон и песня вечной любви разливается над бескрайними просторами Канады.

В ролях

Жанетт МакДональд
Нельсон Эдди
Реджинальд Оуэн
Аллан Джонс
Джеймс Стюарт
Алан Маубрэй
Режиссер В.С. Ван Дайк
Сценарист Фрэнсис Гудрич, Альберт Хэкетт, Элис Миллер, Отто Харбах
Композитор Герберт Стотхарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1936
Премьера в мире 28 января 1936
Дата выхода
7 июля 1939 Германия 12
20 августа 1949 СССР
31 января 1936 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Rose-Marie, Rose Marie, Indian Love Call, Rozmari, Роз-Мари, ローズ・マリイ（1936）

Рейтинг фильма

6.7 IMDb

Цитаты

Marie de Flor Это худший оркестр и худший дирижёр, с которыми я когда-либо пела!
[Тенору]
Marie de Flor И зачем вы держали каждое высокое «ля» дольше, чем я?!?

Отзывы о фильме

Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше