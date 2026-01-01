Монреаль. Канада. Лучшее сопрано оперной сцены Мари Де Флор умаляет канадского премьер-министра отпустить насвободу её младшего брата Джона Флауэра, осужденного за ограбление банка. Неожиданно она узнаёт, что брат убил полицейского и сбежал из тюрьмы.



Мари оставляет сцену и нанимает Бонифэйса жуликоватого проводника, чтобы тот проводил ее в дикие края на поиски беглеца. Бонифэйс обманывает Мари, крадет все ее деньги, и ей приходиться зарабатывать себе на жизнь пением в салунах. Однажды она знакомится с красавцем,сержантом-кавалеристом Брюсом, прибывшим с заданиемпоймать Флауэра. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга. Брюс настигает вора-проводника и возвращает Мари деньги.



Девушка находит своегобрата , но за этим следует мучительный разрыв с Брюсом, который по долгуслужбы должен арестовать беглеца. Мэри вновь в мире оперы, но её эмоциональное состояние мучительно, она переживает нервный срыв. Брюс узнаето её болезни и приезжает Монреаль. Они вновь вместе и жизненные силы возвращаются к девушке, сердца влюбленных стучат в унисон и песня вечной любви разливается над бескрайними просторами Канады.