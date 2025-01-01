Barnabus W. 'Barney' PellsО, да, ты бы сказал, что Линкольн застрелил Бута.
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IgorЯ не в невыгодном положении?
[так и было]
IgorМы с вами знакомы?
Sally ParkerТы, мерзкий мелкий проныра. Не глупи. Где ты вообще можешь встретить джентльмена?
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Barnabus W. 'Barney' Pells[Барни привязан к стулу, лежит на полу и разговаривает по телефону со своим редактором. Пока Майк и Салли развязывают узлы, он по буквам диктует имя Майка, чтобы оформить авторство.]М — маньяк.
Sally Parker[после того, как французская полиция отказывается поверить ей, когда она рассказывает, что барон — шпион, барон достаёт пистолет в лимузине]Прошу прощения, совсем забыла. Мне следовало рассказать вам о бароне.
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Sally ParkerМожно мне сигарету? Или в них маленькие капсулы с ядом?
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Michael 'Mike' AnthonyХмм! Похоже, нам предстоит провести ночь с довольно важными призраками — со всеми этими Луи.
Sally ParkerНу, я бы предпочла познакомиться с Ришельё. Хочу посмотреть, похож ли он на Джорджа Арлисса.
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Sally Parker[Обнаружение бутылки с молоком]О, бутылка молока из ванны Марии-Антуанетты!