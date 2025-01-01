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Киноафиша Фильмы Любовь на бегу Цитаты из фильма Любовь на бегу

Цитаты из фильма Любовь на бегу

Michael 'Mike' Anthony [Спрятать Салли в шкафу] Если кто-то придёт, издавай звук метлы.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Ты мог бы сидеть в театре в ту ночь, когда Линкольна застрелили, и всё равно не прикрыл бы меня.
Michael 'Mike' Anthony Я бы сказал тебе, клянусь.
Barnabus W. 'Barney' Pells О, да, ты бы сказал, что Линкольн застрелил Бута.
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Igor Я не в невыгодном положении?
[так и было]
Igor Мы с вами знакомы?
Sally Parker Ты, мерзкий мелкий проныра. Не глупи. Где ты вообще можешь встретить джентльмена?
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Barnabus W. 'Barney' Pells [Барни привязан к стулу, лежит на полу и разговаривает по телефону со своим редактором. Пока Майк и Салли развязывают узлы, он по буквам диктует имя Майка, чтобы оформить авторство.] М — маньяк.
Sally Parker Я — я люблю тебя, дорогая.
Barnabus W. 'Barney' Pells Я — я люблю тебя, дорогая. С — сумасшедший.
Michael 'Mike' Anthony Х — когда же мы поженимся?
Barnabus W. 'Barney' Pells Х — когда же мы пожени... Нет, я не пьян.
Sally Parker А — когда скажешь.
Barnabus W. 'Barney' Pells А — когда скажешь. Да ну, заткнись!
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Sally Parker Надеюсь, ты его не убила.
Michael 'Mike' Anthony Кого? Что убила?
Sally Parker Игоря.
Michael 'Mike' Anthony О, всё в порядке. Все змеи живут до заката.
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Fontainbleau Palace Caretaker Этот пистолет сумасшедший.
Michael 'Mike' Anthony Пистолет сумасшедший? Ты в порядке?
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Sally Parker [после того, как французская полиция отказывается поверить ей, когда она рассказывает, что барон — шпион, барон достаёт пистолет в лимузине] Прошу прощения, совсем забыла. Мне следовало рассказать вам о бароне.
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Sally Parker Можно мне сигарету? Или в них маленькие капсулы с ядом?
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Michael 'Mike' Anthony Хмм! Похоже, нам предстоит провести ночь с довольно важными призраками — со всеми этими Луи.
Sally Parker Ну, я бы предпочла познакомиться с Ришельё. Хочу посмотреть, похож ли он на Джорджа Арлисса.
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Sally Parker [Обнаружение бутылки с молоком] О, бутылка молока из ванны Марии-Антуанетты!
Michael 'Mike' Anthony [Саркастично] Если это оставили для неё, оно уже прокисло.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Женщина, твоё имя — чокнутая!
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Michael 'Mike' Anthony У нас кончился бензин!
Sally Parker Не говори мне, что в Принстоне до сих пор это используют.
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Sally Parker Хоть бы у меня всё перестало случаться!
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Barnabus W. 'Barney' Pells Детка, ты командуй, а я нажму на курок.
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Sally Parker Хватит, Барни. Бедный Майкл.
Barnabus W. 'Barney' Pells Женщина — имя тебе дурашка.
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Michael 'Mike' Anthony Ну ты же не думаешь, что мне нравится бегать по всей Европе в роли копа и вора с...
Sally Parker Но ты не можешь оставить меня здесь одну со всеми этими капустами.
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Michael 'Mike' Anthony Вот это действительно больно.
Barnabus W. 'Barney' Pells Постараюсь ещё что-нибудь придумать.
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Michael 'Mike' Anthony Вы сомневаетесь во мне, мистер Пеллс?
Barnabus W. 'Barney' Pells Нет, я в вас не сомневаюсь. Просто думаю, что вы врёте.
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Baron Otto Нет, мистер Пеллс, не уходите, не уходите.
Barnabus W. 'Barney' Pells Ладно, барон. Ладно.
Baron Otto Я просто хочу объяснить вам цель всего этого перелёта. Куда мы летим, как и зачем.
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Sally Parker Ты правда хочешь, чтобы я в это поверила?
Michael 'Mike' Anthony Нет... То есть... Ну, я понимаю, звучит немного наивно, но...
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Sally Parker Как быстро мы летим?
Michael 'Mike' Anthony Ну, мы либо на высоте 2100 футов и летим 175 миль в час, либо на высоте 175 футов и летим 2100 миль в час.
Sally Parker Забавный такой самолетик, правда?
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Michael 'Mike' Anthony Постоянные придирки должны прекратиться.
Sally Parker Ладно, прекратились.
Michael 'Mike' Anthony И никаких больше ссор.
Sally Parker Не ссор.
Michael 'Mike' Anthony Ладно. В Майка верю.
Sally Parker В Майка верю.
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Editor Lees Berger Вот это мужик, Энтони. Он творит историю газеты. Если отдел подписки не поставит ему статую, я сама зальюсь бронзой.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Я верю тебе, Энтони. Ты надеешься.
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Sally Parker Ни один уважающий себя человек не станет брать деньги за то, чтобы совать нос в чужие дела.
Michael 'Mike' Anthony Нет. И платят за это, к тому же, совсем мало.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Мисс Паркер, я не просто репортёр. Я лучший корреспондент Европы.
Sally Parker Вы хорошо пишете?
Barnabus W. 'Barney' Pells Лучше всех. Все новости, которые можно печатать.
Sally Parker Мне такие не нужны. Обо мне можно писать всё, что угодно.
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Editor Lees Berger Я сдаюсь. В этот бизнес проникло много нехороших типов. Здесь нет места для честного человека.
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Sally Parker Он ещё на что-то способен?
Barnabus W. 'Barney' Pells Только на то, что загубит ему свободу.
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Michael 'Mike' Anthony Прежде чем мы начнем, ты должен знать — я бросил эту лодку с прозрачным дном, которую называют "Хроника".
Sally Parker Ты ушёл? О, нет, как же так?
Michael 'Mike' Anthony Но ты же говорил...
Sally Parker О, никогда не слушай, что я говорю. Я этому давно научилась.
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Lieutenant of Police Мистер Пеллс, это необходимые полицейские меры. Мы не должны упускать ни одной зацепки.
Barnabus W. 'Barney' Pells Сколько людей вы вообще находили под камнями?
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Michael 'Mike' Anthony Мы не можем оба быть сумасшедшими.
Sally Parker Вот что ты думаешь.
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Sally Parker Говорят, что у стен есть уши. Если бы они только могли говорить.
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Michael 'Mike' Anthony Мадам шла, раскачиваясь.
Sally Parker Его величество сильно опережает время. Я танцевала менюэт.
Michael 'Mike' Anthony Можно мне следующий?
Sally Parker В конце концов, я твоя королева.
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Baron Otto Пожалуйста, не удивляйтесь, если я вдруг заговорю с акцентом.
Sally Parker Ну, после всего, что я пережила, я бы не удивилась, если бы ты вдруг исчез в клубах дыма.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Даже колибри может превратиться в свирепого монстра, если его достаточно спровоцировать, мистер Энтони.
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Диспетчер гостиницы Все журналисты — сумасшедшие?
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Barnabus W. 'Barney' Pells Я хочу, чтобы ты знал — ты меня уговариваешь, но не убеждаешь.
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Fontainbleau Palace Caretaker Пусть твое возвращение в Фонтенбло принесет тебе радость.
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Sally Parker Они поместили мой зуб мудрости на первую полосу — это войдёт в историю газет.
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Sally Parker Он должен был стать моим спасением. А в итоге оказался...
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Michael 'Mike' Anthony Интересно, где мы сейчас. Достань-ка эти карты, а?
Sally Parker Какой там цвет?
Michael 'Mike' Anthony Розовато-коричневый.
Sally Parker Розовато-коричневый... Значит, мы над Персией.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Тук-тук.
Sally Parker Кто там?
Barnabus W. 'Barney' Pells Макиавелли.
Sally Parker Макиавелли кто?
Barnabus W. 'Barney' Pells Макиавелли — хороший костюм за десять баксов.
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Sally Parker С кем ты, по-вашему, разговариваешь?
Michael 'Mike' Anthony Я говорю с довольно привлекательной дамой, у которой слишком много бабла для её же блага.
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Barnabus W. 'Barney' Pells Я прилипну, как летнее бельё.
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Editor Lees Berger Победит ли старомировая утончённость над новосветской страстью?
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Sally Parker Кто там?
Michael 'Mike' Anthony Луи.
Sally Parker Луи кто?
Michael 'Mike' Anthony Выбери число от одного до десяти.
Sally Parker Луи четырнадцать.
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Fontainbleau Palace Caretaker Нужно торопиться. В полночь я превращаюсь в тыкву.
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Sally Parker Поезда идут в Париж, знаешь? Ту-ту-ту.
Michael 'Mike' Anthony Не знаю, зачем я тебе всё объясняю, но железнодорожные станции обычно под наблюдением.
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Sally Parker Ты жалкий, подлый червь.
Michael 'Mike' Anthony Давай, я это заслужил.
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