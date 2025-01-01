Barnabus W. 'Barney' Pells [Барни привязан к стулу, лежит на полу и разговаривает по телефону со своим редактором. Пока Майк и Салли развязывают узлы, он по буквам диктует имя Майка, чтобы оформить авторство.] М — маньяк.

Sally Parker Я — я люблю тебя, дорогая.

Barnabus W. 'Barney' Pells Я — я люблю тебя, дорогая. С — сумасшедший.

Michael 'Mike' Anthony Х — когда же мы поженимся?

Barnabus W. 'Barney' Pells Х — когда же мы пожени... Нет, я не пьян.

Sally Parker А — когда скажешь.