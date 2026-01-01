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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мона Барри
Mona Barrie
Киноафиша
Персоны
Мона Барри
Мона Барри
Mona Barrie
Дата рождения
18 декабря 1905
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
27 июня 1964
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.0
Любовь на бегу
(1936)
Фильмография Мона Барри
6
Любовь на бегу
Love on the Run
фэнтези, мелодрама, комедия
1936, США
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