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Сувенир для прокурора
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Сувенир для прокурора, 1989

1989 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

В небольшом южном курортном городе в автокатастрофе погибает завскладом местного машиностроительного завода. Предварительное следствие показало, что водитель был пьян и не справился с управлением автомобиля. Но что-то в этом деле настораживало, не увязывалось, и за него взялся лично прокурор города. Оказалось, что действительно, водитель в момент аварии не находился за рулем машины, произошло убийство.

Расследование этого убийства стало началом проверки работы, как самого завода, так и связанной с ним ювелирной фабрики. Становилось понятно, что дело приходится иметь с мафией, которая в своих ответных мерах готова использовать любые средства — от примитивного шантажа, до компрометации самого прокурора…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 1 января 1989
Премьера в мире 1 января 1989
Возраст 16+
Режиссер
Александр Косарев
В ролях
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Галина Беляева
Галина Беляева
Петр Вельяминов
Петр Вельяминов
Ирина Короткова
Вадим Спиридонов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сувенир для прокурора 1 постер
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