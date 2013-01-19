Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Александр Косарев
Aleksandr Kosarev
Киноафиша
Персоны
Александр Косарев
Александр Косарев
Aleksandr Kosarev
Дата рождения
15 марта 1944
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
19 января 2013
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Ночь над Чили
(1977)
5.9
Сувенир для прокурора
(1989)
5.9
Срочно... секретно... Губчека
(1982)
Фильмография Александр Косарев
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Год
Все
1989
1982
1977
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
1
5.9
Сувенир для прокурора
Suvenir dlya prokurora
детектив, криминал
1989, СССР
Онлайн
5.9
Срочно... секретно... Губчека
Srochno... sekretno... Gubcheka
боевик
1982, СССР
Онлайн
7.3
Ночь над Чили
Noch nad Chili
драма, исторический
1977, СССР
Онлайн
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667