Александр Косарев Aleksandr Kosarev
Александр Косарев

Aleksandr Kosarev

Дата рождения
15 марта 1944
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
19 января 2013
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист

Популярные фильмы

Ночь над Чили 7.2
Ночь над Чили (1977)
Сувенир для прокурора 5.9
Сувенир для прокурора (1989)
Срочно... секретно... Губчека 5.9
Срочно... секретно... Губчека (1982)

Фильмография Александр Косарев

Жанр
Год
Сувенир для прокурора 5.9
Сувенир для прокурора Suvenir dlya prokurora
детектив, криминал 1989, СССР
Онлайн
Срочно... секретно... Губчека 5.9
Срочно... секретно... Губчека Srochno... sekretno... Gubcheka
боевик 1982, СССР
Онлайн
Ночь над Чили 7.3
Ночь над Чили Noch nad Chili
драма, исторический 1977, СССР
Онлайн
