Александер Нордос Aleksander Nordaas
Александер Нордос

Александер Нордос

Aleksander Nordaas

Дата рождения
21 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Хвост 5.3
Хвост (2012)

Фильмография Александер Нордос

Жанр
Год
Хвост 5.3
Хвост Thale
детектив, триллер 2012, Норвегия
