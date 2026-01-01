Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Александер Нордос
Aleksander Nordaas
Александер Нордос
Александер Нордос
Aleksander Nordaas
Дата рождения
21 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.3
Хвост
(2012)
Фильмография Александер Нордос
5.3
Хвост
Thale
детектив, триллер
2012, Норвегия
