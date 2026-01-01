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Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
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Киноафиша Владимира Подборки фильмов в прокате

Подборки фильмов в прокате

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня 10 фильмов
На языке оригинала с субтитрами 1 фильм
Ужасы перед сном 2 фильма
Российское кино 8 фильмов
Остросюжетное кино!
Остросюжетное кино! 8 фильмов
Самые ожидаемые фильмы 24 фильма
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей 14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
Фильмы для романтического свидания! 3 фильма
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате 13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате 6 фильмов
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях 3 фильма
Наше кино!
Наше кино! 11 фильмов
Рейтинги фильмов Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
600
Сумерки. Сага. Затмение 5 ноября 2026
312
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 10 декабря 2026
191
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 11 февраля 2027
177
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
122
История игрушек 5 25 июня 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Рассекая волны: экспедиция «Лас Бальсас»
9.0
Мой друг, кот и Пушкин
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
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