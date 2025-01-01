Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий

Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети

«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег

Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне