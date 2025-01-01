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Женщин обижать не рекомендуется
Цитаты из фильма Женщин обижать не рекомендуется
Цитаты из фильма Женщин обижать не рекомендуется
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[первые строки]
Вера
Итак, мои дорогие студенты, я понимаю, конечно, что до сентября вы всё забудете и не сможете отличить синус от...
Директор школы
[входя]
... от косинуса! Правильно, друзья мои?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Вера Глаголева
Vera Glagoleva
Андрей Панин
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Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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