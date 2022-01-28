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Кристиан Сесма
Кристиан Сесма
Christian Sesma
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Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Кристиан Сесма
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Фильмография Кристиан Сесма
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боевик, криминал, триллер
2020, США
7.0
Машина Судного дня
фантастика
2017, США
2.0
Новый разум
триллер, боевик
2016, США
3.0
Хроники мстителя
боевик
2016, США
6.0
Самоволка-72
боевик, триллер
2015, США
3.0
Ночная бригада
триллер, боевик
2015, США
3.0
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Фрэнк Грилло возглавил актерский состав боевика Lights Out
В фильме также сыграют Скотт Эдкинс и Дермот Малруни.
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28 января 2022 16:33
Бывший спецназовец ведет поиски пропавшей дочери в трейлере мрачного боевика «Все до последнего»
Одну из ключевых ролей исполнил обладатель премии «Оскар» Ричард Дрейфусс.
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27 августа 2021 15:46
Вышел первый трейлер к боевику Take Back с Микки Рурком
Малобюджетный фильм был снят в разгар первой волны пандемии коронавируса.
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12 ноября 2020 16:16
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