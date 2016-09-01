«Хроники мстителя»: Рецензия Киноафиши

Борьба с армянской мафией

Есть фильмы, которые снимают не для того, чтобы рассказать интересную или необычную историю, а просто чтобы снять. Не важно зачем – просто надо. Чаще всего надо это только режиссёру, поэтому актёрский состав в таких фильмах часто не блещет. Бывают, конечно, и исключения. Давайте посмотрим на новую картину режиссёра Кристиана Сесмы «Хроники мстителя» («Vigilante Diaries»), которая по всем признакам, как это не прискорбно, относится к фильмам, снятым просто так. Кстати, другие фильмы этого режиссёра – «Пристрелить героя» («Shoot the Hero», 2010), «Ночная бригада» («The Night Crew», 2015), «Потерянное время» («Lost time», 2014) – имеют настолько низкую оценку, что её даже неприлично произносить вслух, а уж тем более не стоит писать.

Кадр из фильма «Хроники мстителя»

При прочтении названия «Хроники мстителя» лично мне в голову пришли «Мстители» (2012, реж. Джосс Уидон), где сыграло много звёзд: Роберт Дауни мл., Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон. Но «Хроники мстителя» совсем о других героях.

В фильме Кристиана Сесмы сыграли Джейсон Мьюз, Куинтон Джексон, Пол Слоун, Кевин Л. Уокер, Майкл Джей Уайт. Вы знаете этих людей? Скорее всего нет, а, даже если и да, то, вероятно, припомните их с большим трудом, потому что почти у всех роли в других фильмах весьма незначительные.

Никто не говорит, что появление нового актёра, у которого нет за спиной многих лет сотрудничества с именитыми режиссёрами и нет списка оскароносных картин, как-то портит фильм. Совсем нет, часто бывает наоборот: «новая кровь» нравится зрителю куда больше заезженных лиц, которые появляются в каждом новом фильме. Например, Алисия Викандер, появившаяся в «Девушке из Дании» (2015, реж. Том Хупер) и получившая за эту роль «Оскар». Или её коллега по этому фильму Эдди Редмэйн, ставший кинематографическим открытием после роли в фильме «Теория всего»/«Вселенная Стивена Хокинга» (2014, реж. Джеймс Марш), который тоже удостоился Оскара.

Кадр из фильма «Хроники мстителя»

Пока у «Хроник мстителя» статистика не самая хорошая. Но, может, фильм ещё можно как-то спасти? Обратимся к сюжету. Картина рассказывает о некоем Мстителе, который борется с преступностью. У него даже есть собственный режиссёр Майкл Гановер, которые запечатлевает все геройства неуловимого героя. Правда, неуловимым он был до тех пор, пока в интернет не попала запись, где Мститель убивает брата главы армянской мафии. И так война с преступностью для него превращается в борьбу с иностранной мафией.

Кадр из фильма «Хроники мстителя»

Похоже, сюжет никак не спасает этот фильм. Перед нами пафосные бессмысленные фразы и слабый актёрский состав, который слаб не потому что актёры снимались в небольшом количестве фильмов, а потому что играют они скучно. Кроме этого картина имеет неинтересный запутанный сюжет, который и сюжетом-то сложно назвать, потому что иногда кажется, что вся суть фильма сосредоточена на бесконечных драках с откровенно искусственной кровью, которую даже не пытались сделать хоть чуточку похожей на настоящую. Картина откровенно плохая, что довольно обидно, ведь создателям пришлось потратить на неё целых 4 миллиона долларов. По итогу мы имеем не самый интересный фильм.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 1 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Хроники мстителя»