«Рыбки»: Рецензия Киноафиши

Обескураживающая невинность

Всё, что хочется сделать, посмотрев первые пять минут творения Ruthless Studios и начинающего режиссёра Эвана Трамела, так это замахнуться над ним топором. Складывается ощущение, будто мультфильм изначально готовился для публичной казни: непритязательная рисовка персонажей, слабая анимация, примитивный монтаж, неубедительная озвучка. Но пройдёт ещё пара минут, и пелена ярости сойдёт. Стоит повнимательнее приглядеться, как сразу становится понятно, что данный персонаж — не юродивый, кричащий направо и налево о том, насколько он чертовски хорош. Скорее, «Рыбки» похожи на невинного мальчика-натуралиста, который крепко прижимает к груди учебник по океанологии. Он всего лишь сбежал с уроков по окружающему миру, чтобы поделиться восторженными открытиями о глубоководном мире, — недостаточное основание для преступления. И тут руки всякого палача задрожат. Можно лишь виновато улыбнуться, и дослушать рассказ до конца.

Кадр из фильма «Рыбки»

Мультфильм, скорее, представляет собой телевизионную развивающую программу для самых маленьких, оттого и герои здесь патологически просты. Пожалуй, путешествие Скатика, рыбы-удильщика, — угадай, как зовут? — Фонаря и Иглобрюшка является хлипким фундаментом сюжетной арки, покуда последней не наблюдается вообще. Здесь ничего не меняется, кроме глубинных океанических видов: ни герои, ни история, ни анимация движений. То есть, буквально, «действующие лица» на протяжении чуть более часа плывут. И говорят. Утрируя, «Рыбок» можно назвать едва ли не первым в истории кино мультфильмом, состоящей из сцены так называемой «проходки» и «перебивочных» кадров. В остальном, это довольно познавательное зрелище.

Кадр из фильма «Рыбки»

Кроме шуток, от натуралистического мультфильма, который сочетает в себе и подводную съёмку, и рисованную историю о дружбе трудно отмахнуться и заклеймить его недостойным для просмотра. Да, «Рыбки» не претендуют на фестивальные награды ни в Каннах, ни в Карловых Варах. И даже в любом другом условном городе они едва ли найдут своих преданных поклонников. Но у данного проекта есть двойное дно, пускай даже илистое.

Кадр из фильма «Рыбки»

За картинкой мультфильма чувствуется совершенное иное, нежели жажда наживы, — потому что, извините, с такой анимацией можно рассчитывать лишь на сочувственное похлопывание по плечу. Как минимум, режиссёром вместе с командой проделана поистине большая работа. Ну, взять хотя бы подводные съёмки и сбор энциклопедической справки. Однако есть значительный нюанс. Раньше, ещё в начале 2000-х, такие фильмы распространяли бесплатно в качестве мультимедийного приложения к энциклопедиям, а сегодня — в кино. Именно поэтому вся 71 минута хронометража навевает какую-то дремучую грусть. Будто по окончании зрелища нужно будет выполнить тест на 100 пунктов, а потом мучительно ждать оценки в дневник. А после, — итого — никакого компьютера неделю и с Петькой из соседнего дома в мячик не погонять. Потому что ничего всё равно из просмотренного не запомнил, и двойка не многозначно маячит вдалеке.

Кадр из фильма «Рыбки»

А казнить «Рыбок» всё равно не получается. Хочется помиловать. Да, сначала, конечно, есть желание затопать ножками, закапризничать, притвориться спящим или попроситься выйти в медкабинет, чтобы поскорее всё закончилось. Потому что лучше бы уже побегать, порезвиться, подёргать девочек за косички и посмотреть наконец что-нибудь весёлое, озорное. Но звонок ещё не прозвенел. Твой-то, конечно, миновал давно, а кому-то ещё мир познавать надо.

Евгений Антипин

В российском прокате с 23 марта 2017 года

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