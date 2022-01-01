Наша рецензия

«Sex Doll» – это тусовки без веселья, ужин без аппетита и секс без музыки. Это жизнь высококлассной проститутки Вирджинии, полная одиночества, унижения и социального неприятия. Грустный и уставший взгляд выдают в ней человека, застрявшего в петле между гостиницами и дорогими коттеджами, редкими вылазками в клуб и бесконечной рефлексией. Пока однажды ее пространственно-временную рутину не нарушает Руперт, у которого такая же печаль в глазах. Так две меланхолии пытаются спасти…