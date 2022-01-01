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Sex Doll Sex Doll
Киноафиша Фильмы Sex Doll Отзывы о фильме «Sex Doll»
Sex Doll Sex Doll 2016 / Франция / Великобритания
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Sex Doll»

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«Sex Doll» – это тусовки без веселья, ужин без аппетита и секс без музыки. Это жизнь высококлассной проститутки Вирджинии, полная одиночества, унижения и социального неприятия. Грустный и уставший взгляд выдают в ней человека, застрявшего в петле между гостиницами и дорогими коттеджами, редкими вылазками в клуб и бесконечной рефлексией. Пока однажды ее пространственно-временную рутину не нарушает Руперт, у которого такая же печаль в глазах. Так две меланхолии пытаются спасти…

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