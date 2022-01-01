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Кароль Роше

Karole Rocher
Кароль Роше
Кароль Роше Karole Rocher
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Дата рождения
4 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Кароль Роше

Родилась 4 июля 1974 года. Безон, Франция.

Фильмография Кароль Роше
Sex Doll
Sex Doll
триллер, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
6.0
Желтоглазые крокодилы
Желтоглазые крокодилы
драма 2014, Франция
7.0
Тип Топ
Тип Топ
триллер 2013, Люксембург / Франция / Бельгия
4.0
Бал Актрис
Бал Актрис
комедия, драма 2009, Франция
6.0
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