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Джей С. Флиппен
Джей С. Флиппен
Jay C. Flippen
О персоне
Фильмография
Джей С. Флиппен
Jay C. Flippen
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Дата рождения
6 марта 1899
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
3 февраля 1971
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Джея С. Флиппена
Родился 6 марта 1899 года. Литл-Рок, Арканзас, США.
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Фильмография Джея С. Флиппена
Это случилось в полночь
драма, криминал, нуар
1957, США
6.0
Убийство
триллер, драма, криминал
1956, США
8.0
Оклахома!
мелодрама, мюзикл, вестерн
1955, США
7.0
Дикарь
драма
1953, США
6.0
Они живут по ночам
мелодрама, нуар, криминал
1948, США
7.0
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