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Убийство
Убийство, 1956: актеры и роли
The Killing
Убийство
1956 / США
8.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Убийство, 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик
Stanley Kubrick
В ролях
Стерлинг Хейден
Sterling Hayden
Колин Грэй
Coleen Gray
Винс Эдвардс
Vince Edwards
Джей С. Флиппен
Jay C. Flippen
Тед де Корсия
Ted de Corsia
Мари Уиндсор
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