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Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера
Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера, 2016: актеры и роли
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger
Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера
2016 / Великобритания
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бартек Диэдос
Bartek Dziadosz
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Колин МакКейб
Colin MacCabe
Кристофер Рот
В ролях
Джон Бергер
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
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