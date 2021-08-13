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Майкл Грейес
Майкл Грейес
Michael Greyeyes
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Майкл Грейес
Michael Greyeyes
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Дата рождения
4 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Саскачеван, Канада
Рост
188 см
Биография Майкла Грейеса
Родился 4 июня 1967 года. Саскачеван, Канада.
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Фильмография Майкла Грейеса
Воспламеняющая взглядом
ужасы, фантастика, драма
2022, США
4.0
Чистота крови
ужасы
2019, Канада
5.0
Женщина, идущая впереди
драма, вестерн, исторический, биография
2017, США
6.0
Новый свет
биография, исторический, мелодрама, приключения, драма
2005, США
8.0
Детям до шестнадцати
драма, комедия, мелодрама
2000, США
6.0
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Майкла Грейеса настигает страшный грех из прошлого в трейлере инди-триллера «Дикий индеец»
Одну из ключевых ролей сыграл Джесси Айзенберг.
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13 августа 2021 14:46
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