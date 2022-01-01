Война и мир Толстого, 2016

Жанр: драма спектакль В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 15 минут Год выпуска 2016 Возраст 18+ В ролях Алиса Фрейндлих Дмитрий Воробьев Андрей Феськов Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат