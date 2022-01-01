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Колин Серро

Coline Serreau
Колин Серро
Колин Серро Coline Serreau
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Дата рождения
29 октября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Биография Колин Серро

Родилась 29 октября 1947 года. Париж, Франция.

Фильмография Колин Серро
18 лет спустя
18 лет спустя
мелодрама, комедия 2003, Франция
4.0
Прекрасная Зеленая
Прекрасная Зеленая
комедия 1996, Франция
7.0
Трое мужчин и младенец в люльке
Трое мужчин и младенец в люльке
комедия 1985, Франция
6.0
Семь смертей по рецепту
Семь смертей по рецепту
драма 1975, Франция / ФРГ / Испания
6.0
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