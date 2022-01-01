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Колин Серро
Колин Серро
Coline Serreau
О персоне
Фильмография
Колин Серро
Coline Serreau
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Дата рождения
29 октября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Биография Колин Серро
Родилась 29 октября 1947 года. Париж, Франция.
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Фильмография Колин Серро
18 лет спустя
мелодрама, комедия
2003, Франция
4.0
Прекрасная Зеленая
комедия
1996, Франция
7.0
Трое мужчин и младенец в люльке
комедия
1985, Франция
6.0
Семь смертей по рецепту
драма
1975, Франция / ФРГ / Испания
6.0
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