О персоне
Фильмография
Миккел Норгаард
Mikkel Nørgaard
Дата рождения
23 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.4
Клоун
(2005)
8.3
Правительство
(2010)
7.8
Хорошее поведение
(2016)
Фильмография Миккел Норгаард
6.4
Последнее, что он сказал мне
драма, триллер, детектив
2023, США
6.6
Клоун навсегда
Klovn the Final
комедия
2020, Дания
7
По правде говоря
драма, криминал, триллер
2019, США
7.4
Журнал 64
Journal 64
детектив, триллер
2018, Дания
7.8
Хорошее поведение
драма, криминал
2016, США
7
Мистериум. Тьма в бутылке
Flaskepost fra P
криминал, триллер
2016, Дания / Швеция / Германия / Норвегия
7.1
Мистериум. Охотники на фазанов
Fasandræberne
триллер
2014, Дания / Швеция / Германия
6.3
Мистериум: Начало
Kvinden i buret
детектив, криминал, триллер
2013, Дания / Германия / Швеция
Смотреть трейлер
8.3
Правительство
драма
2010, Дания
8.4
Клоун
комедия
2005, Дания
