Миккел Норгаард Mikkel Nørgaard
Миккел Норгаард

Mikkel Nørgaard

Дата рождения
23 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Клоун 8.4
Клоун (2005)
Правительство 8.3
Правительство (2010)
Хорошее поведение 7.8
Хорошее поведение (2016)

Фильмография Миккел Норгаард

Жанр
Год
Последнее, что он сказал мне 6.4
Последнее, что он сказал мне
драма, триллер, детектив 2023, США
Клоун навсегда 6.6
Клоун навсегда Klovn the Final
комедия 2020, Дания
По правде говоря 7
По правде говоря
драма, криминал, триллер 2019, США
Журнал 64 7.4
Журнал 64 Journal 64
детектив, триллер 2018, Дания
Хорошее поведение 7.8
Хорошее поведение
драма, криминал 2016, США
Мистериум. Тьма в бутылке 7
Мистериум. Тьма в бутылке Flaskepost fra P
криминал, триллер 2016, Дания / Швеция / Германия / Норвегия
Мистериум. Охотники на фазанов 7.1
Мистериум. Охотники на фазанов Fasandræberne
триллер 2014, Дания / Швеция / Германия
Мистериум: Начало 6.3
Мистериум: Начало Kvinden i buret
детектив, криминал, триллер 2013, Дания / Германия / Швеция
Правительство 8.3
Правительство
драма 2010, Дания
Клоун 8.4
Клоун
комедия 2005, Дания
