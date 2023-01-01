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Аманда Коллин
Amanda Collin
Киноафиша
Персоны
Аманда Коллин
Аманда Коллин
Amanda Collin
Дата рождения
4 марта 1986
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рунгстед, Дания
Популярные фильмы
7.3
Меч короля
(2023)
0.0
Воспитанные волками
(2020)
Фильмография Аманда Коллин
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Триллер
Фантастика
Год
Все
2023
2020
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
7.3
Меч короля
Bastarden
биография, драма, исторический
2023, Дания / Норвегия / Швеция
Смотреть трейлер
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер
2020, США
Новости о Аманда Коллин
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Стартовали съемки исторической драмы «Бастард» во главе с Мадсом Миккельсеном
Мадс Миккельсен сыграет в исторической драме «Земля короля»
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