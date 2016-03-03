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Poster of Department Q: A Conspiracy of Faith
7.0
Kinoafisha Films Department Q: A Conspiracy of Faith
7.0

Department Q: A Conspiracy of Faith

, 2016
Flaskepost fra P
Denmark, Sweden, Germany, Norway / Crime, Thriller / 18+
Poster of Department Q: A Conspiracy of Faith
7.0

Synopsis

Two intertwined cases linking the past with the present will require the aid of Department Q to catch an elusive serial killer, while time is running out.

Cast

Nikolaj Lie Kaas
Nikolaj Lie Kaas
Carl Mørck
Fares Fares
Fares Fares
Assad
Pål Sverre Valheim Hagen
Pål Sverre Valheim Hagen
Johannes
Jacob Lohmann
Jacob Lohmann
Elias
Amanda Collin
Amanda Collin
Rakel
Johanne Louise Schmidt
Rose Knudsen
Jakob Oftebro
Jakob Oftebro
Pasgård
Signe Anastassia Mannov
Lisa
Søren Pilmark
Marcus Jacobsen
Michael Brostrup
Børge Bak
Director Hans Petter Moland
Writer Nikolaj Arcel, Mikkel Nørgaard, Jussi Adler-Olsen
Composer Nicklas Schmidt
Cast and Crew

Film details

Country Denmark / Sweden / Germany / Norway
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2016
Online premiere 3 July 2016
World premiere 3 March 2016
Release date
2 June 2016 Czechia
3 March 2016 Denmark
9 June 2016 Germany
25 August 2016 Netherlands
6 May 2016 Norway
26 May 2016 Slovakia
15 April 2016 Spain
Also known as
Flaskepost fra P, Department Q: A Conspiracy of Faith, A Conspiracy of Faith, Bottle Post from P, Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia, De Noodkreet in de Fles, Departamento Q: Uma Conspiração de Fé, Erlösung, Erlösung - Flaschenpost von P, Flaskpost från P, Flöskuskeyti frá P, Izginotje, Les enquêtes du département V: Délivrance, Odkaz vo fľaši, Palackposta, Poruka u boci, Pullopostia, Q Departmanı: Şişedeki Mesaj, Redención: Los casos del Departamento Q, Vzkaz v láhvi, Wybawienie, Мистериум. Тьма в бутылке, Містеріум. Темрява в пляшці, Специален отдел Q: Писмо в бутилка, 悬案密码3：信仰的阴谋, 懸案密碼前傳：瓶中信, 来自P的漂流瓶, 特捜部Q Pからのメッセージ, Erloesung Flaschenpost von P, Department Q 3: A Conspiracy of Faith, Jussi Adler-Olsen - Erlösung

Film rating

7.0
Rate 15 votes
Updated 1 September 2021

Quotes

Johannes And now... I'll take away your faith.
Carl Mørck You're wasting time. I don't believe in God. I don't believe in anything. Take me instead, Johannes, take me instead.
Johannes You're rescuing people you've never met. Of course you have faith. I've never met anyone, who's had as much faith as you...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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