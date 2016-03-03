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Film rating
7.0
Rate15 votes
Updated 1 September 2021
Stills
Quotes
JohannesAnd now... I'll take away your faith.
Carl MørckYou're wasting time. I don't believe in God. I don't believe in anything. Take me instead, Johannes, take me instead.
JohannesYou're rescuing people you've never met. Of course you have faith. I've never met anyone, who's had as much faith as you...
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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