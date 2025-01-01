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Семейка Фэнг
Цитаты из фильма Семейка Фэнг
Цитаты из фильма Семейка Фэнг
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Цитаты
Baxter Fang
Не бойся. Властвуй над моментом. Если ты контролируешь ситуацию, хаос происходит вокруг тебя, а не с тобой.
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