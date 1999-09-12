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Poster of But I'm a Cheerleader
6.8
Kinoafisha Films But I'm a Cheerleader
6.8

But I'm a Cheerleader

, 1999
But I`m a Cheerleader
USA / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Poster of But I'm a Cheerleader
6.8

Synopsis

A naive teenager is sent to rehab camp when her straitlaced parents and friends suspect her of being a lesbian.

Cast

Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Megan
Michelle Williams
Michelle Williams
Kimberly
Brandt Wille
Jared
Bud Cort
Peter
Mink Stole
Nancy
Katie Donahue
Cheerleader #1
Clea DuVall
Clea DuVall
Graham
RuPaul
RuPaul
Mike
Danielle Rene
Cheerleader #2
Cathy Moriarty
Cathy Moriarty
Mary Brown
Director Jamie Babbit
Writer Brian Peterson, Jamie Babbit
Composer Pat Irwin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1999
World premiere 12 September 1999
Release date
12 September 1999 Russia 16+
16 November 2000 Australia
25 August 2000 Brazil
3 August 2000 Germany
29 June 2001 Ireland
16 November 2000 Italy
12 September 1999 Kazakhstan
11 August 2000 USA
12 September 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $1,200,000
Worldwide Gross $2,595,910
Production Lionsgate, Ignite Entertainment, The Kushner-Locke Company
Also known as
But I'm a Cheerleader, Ale Ja Som Roztlieskavačka, Ali ja sam čirlidersica, Cheerleaderka, Dziewczyna czy chlopak?, Escolinha do Babado, Go！Go！チアーズ, Gonne al bivio, I'm a Cheerleader, Make Me Over, Mentsd meg a pom-pom lányt!, Nunca Fui Santa, Olen kunnon tyttö, Vždyť Já Jsem Roztleskávačka, Weil ich ein Mädchen bin, Неисправимые, Я з групи підтримки, 하지만 나는 치어리더예요, 戀戀模範生, Но я – чирлидер, Но я же чирлидер!, יחידה במינה, Go!Go!チアーズ

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Megan [to Graham] 1,2,3,4 - I won't take no anymore. 5,6,7,8 - I want you to be my mate. 1,2,3,4 - you're the one that I adore. 5,6,7,8 - don't run from me 'cause this is fate.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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