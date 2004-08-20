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Going the Distance

Держись до конца, 2004

2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Будущее казалось Нику совершенно ясным и определенным, а жизненные планы – хорошо спланированными. После окончания колледжа он должен занять хорошее место в перспективной компании и со временем жениться на любимой девушке Триш. Больше всего на свете он ценит спокойствие и определенность, и поэтому предпочитает держаться подальше от своих родителей-хиппи, которые не умеют держаться в хорошем обществе, придерживаются весьма свободных взглядов и дымят как паровозы, покуривая траву, приобретенную не вполне законным образом.

Все рухнуло в одночасье. Невеста сбежала, разбив любящее сердце жениха. Огни большого города увлекли подружку Ника и она умчалась в Торонто, чтобы достичь невероятных карьерных высот. Но в большом городе – больше опасности. Триш запуталась в сетях злодея-сердцееда, известного музыкального продюсера Ленни Свакхаммера.

Ник безутешен. Он пойдет на все, чтобы вернуть Триш. Друзья и родители торжествуют: они терпеть не могли эту "интриганку". Ник готов лететь к вероломной невесте на крыльях любви. Друзья уверяют, что надежнее добираться на автомобиле и превращаются в заправских саботажников. Любящие мамочка и папочка становятся сводниками и нанимают девиц, чтобы соблазнить Ника и помешать ему добраться до Триш. Нельзя верить никому! Приключение начинается!

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 11 августа 2005
Премьера в мире 20 августа 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Lizard
Режиссер
Марк Гриффитс
В ролях
Кристофер Жако
Джоан Келли
Шон Робертс
Шон Робертс
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Райан Бельвилль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Держись до конца 2 постера
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