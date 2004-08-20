Держись до конца, 2004

Будущее казалось Нику совершенно ясным и определенным, а жизненные планы – хорошо спланированными. После окончания колледжа он должен занять хорошее место в перспективной компании и со временем жениться на любимой девушке Триш. Больше всего на свете он ценит спокойствие и определенность, и поэтому предпочитает держаться подальше от своих родителей-хиппи, которые не умеют держаться в хорошем обществе, придерживаются весьма свободных взглядов и дымят как паровозы, покуривая траву, приобретенную не вполне законным образом.

Все рухнуло в одночасье. Невеста сбежала, разбив любящее сердце жениха. Огни большого города увлекли подружку Ника и она умчалась в Торонто, чтобы достичь невероятных карьерных высот. Но в большом городе – больше опасности. Триш запуталась в сетях злодея-сердцееда, известного музыкального продюсера Ленни Свакхаммера.

Ник безутешен. Он пойдет на все, чтобы вернуть Триш. Друзья и родители торжествуют: они терпеть не могли эту "интриганку". Ник готов лететь к вероломной невесте на крыльях любви. Друзья уверяют, что надежнее добираться на автомобиле и превращаются в заправских саботажников. Любящие мамочка и папочка становятся сводниками и нанимают девиц, чтобы соблазнить Ника и помешать ему добраться до Триш. Нельзя верить никому! Приключение начинается!