Sol Sussman [За обеденным столом: Лэнс играет с супом, дует на ложки, но не ест. Сол наблюдает, всё более раздражённый] Лэнс, просто ВЫПЕЙ, б#яь, суп!

Lance Sussman Прости, папа.

Angela Arden [Обращение к Лэнсу на «секретном языке», понятном только ей и Лэнсу. В субтитрах приводится перевод] Я тебя не виню. Этот суп воняет.

Lance Sussman [Ответ на том же «секретном языке»] Пахнет, как грязные носки.

Angela Arden [Снова на «секретном языке»] Буци режет носки твоего папы и кидает их в суп.

Sol Sussman [Анджела и Лэнс смеются над их тайной шуткой. Сол, в ярости, встает и бросается на Лэнса] Чёрт побери! Ешь нормально, а то отправим тебя в психушку!

Lance Sussman Нет, папа, не надо...

Angela Arden Как ты смеешь так говорить с сыном!

Sol Sussman Мне стыдно иметь такого сына.

Angela Arden [С презрением] «Великий человек»! «Совесть» индустрии! А у своей семьи хоть чуточку сочувствия и терпимости есть?

Sol Sussman Мне НИКАКОГО сочувствия к тебе, детка. И к нему тоже.

[Сол злобно смотрит на Лэнса]

Sol Sussman Мой сын — неудачник!

Lance Sussman А ты — неудачник! Полный ПРОВАЛ!

Angela Arden [В ярости Сол даёт Лэнсу пощёчину, Лэнс встаёт и выбегает из комнаты. Анджела встаёт и смотрит вслед Лэнсу с тревогой] Лэнс...