Lance Sussman
[Лэнс, неожиданно вернувшийся из колледжа, спрятался за лестницей и вскочил, чтобы напугать Анджелу]
Аааррр!
Angela Arden
Лэнс! Ты меня до чёртиков испугал!
Lance Sussman
[Смеётся]
Поцелуй меня, ты прекрасное создание.
Lance Sussman
[При поцелуе Лэнса в губы]
Пахнет травкой?
Lance Sussman
Ну ты меня поймал, мам.
Angela Arden
Слушай, детка, я не одна из твоих старомодных мамаш из компании. Я гастролировала с группой. Я хорошо знакома с травкой и полностью в курсе её опасностей.
Lance Sussman
Ты самая крутая мама на свете!
Angela Arden
Что ты делаешь дома из школы?
Lance Sussman
Антивоенная демонстрация… да! Студенты захватили кабинет президента, а нас остальных разогнали по домам.
Angela Arden
[С некоторым скепсисом]
Правда?
Lance Sussman
Моя подруга Рут… сделала заместителю декана клизму с солёной водой.
Angela Arden
Мне нужна рюмка.
Angela Arden
[Наливает напитки]
Скотч — мне, пепси — тебе.
Lance Sussman
Мама!
Angela Arden
Ох, думаю, «чуть-чуть» бурбона тебе не повредит!