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Киноафиша Фильмы Умри, мамочка, умри Цитаты из фильма Умри, мамочка, умри

Цитаты из фильма Умри, мамочка, умри

Edith Sussman Что за сумасшедший мир? Мой отец мёртв, а мамин жиголо появляется, готовый к жаре!
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Lance Sussman Бастер, если хочешь, чтобы я запела, доставай эту сосиску и намазывай её горчицей.
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Angela Arden У меня нет настроения выслушивать твою фирменную стервозность, малышка.
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Angela Arden Ненавижу этот дом! Ненавижу эти стены… Ненавижу этот диван! Единственное в этом дерьм#вом месте, что не заставляет меня блевать — это дверь, потому что именно через неё я сваливаю!
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Bootsie Carp Мужчины — как хэллоуинские тыквы. Снаружи все разные, а внутри у всех одна и та же каша.
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Bootsie Carp Ты меня никогда не обманешь! Ты — ничто иное, как отбросы, перебравшиеся через канадскую границу!
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Sam Fishbein [В морге: продюсер друг страстно произносит надгробную речь в честь Сола] Давайте оплакивать потерю "воинственного короля", павшего не на поле боя, а от коронарного тромбоза. Как продюсер, я бы предпочёл видеть человека с таким весом, как Сол Сассман, лежащим в государственном покое: покрытый гроб, горящие свечи... Меня огорчает, что такого человека спешно кремируют, словно дворнягу на станции отлова!
Bootsie Carp Аминь! Наконец-то прозвучала правда.
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Edith Sussman Я всегда знал, что Мать — всего лишь дешёвая, накачанная наркотой нимфоманка.
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Tony Parker Почему ты так ненавидишь свою мать?
Edith Sussman Я её ненавижу, потому что она — жадная эгоистичная с#чка, которая разрушила жизнь моего отца, и распутная т#лка, которая сорит всеми отцовыми кровными деньгами на таких, как ты!
Tony Parker Этого недостаточно.
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Angela Arden [Вставляет с явным трудом большой суппозиторий в Сол] Ты очень тугая. Постарайся как можно сильнее расслабиться.
Sol Sussman Расслабиться? Как я могу расслабиться, когда у меня в заднице ядерная боеголовка?
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Tony Parker [Тони и Эдит теперь в бассейне. Тони крепко обнимает Эдит] Эди — милая, нежная, сладкая Эди. Я хочу знать о тебе всё: твой любимый цвет, твою любимую кинозвезду... как ты думаешь, твоя мать убила твоего отца?
Edith Sussman Жёлтый канарейка, Кэрол Линли, и да, я знаю, что она это сделала, но доказать не могу... Ох, Тони, мне кажется, ты только что порвал мою п##ю...
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Angela Arden Где Эдит? Мы опоздаем на похороны.
Bootsie Carp Я волнуюсь за этого ребёнка. Но, как говорил мой мудрый дядя Инох: «Как кетчуп к мясному хлебцу, так и горе — приправка к радости.»
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Angela Arden Дорогая? Дорогая, этих ангелов надо вывести на прогулку.
Edith Sussman Перевод: Убирайся к чёрту, чтобы я могла побыть с твоим отцом наедине.
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Angela Arden [Лэнсу] Ты... п##д#л?
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Edith Sussman Ты выглядишь таким грустным и уставшим с тех пор, как вернулся из Испании. Что случилось, папочка? Ты можешь мне рассказать. Мы же родственные души.
Sol Sussman Тогда я тебе откроюсь. Просто эта ужасная затычка в животе. Перед сном нужно ставить свечу. Никто же не говорил, что быть старым евреем будет легко.
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Angela Arden [В машине с Солом, возвращаются из театра, где только что посмотрели греческую трагедию "Дом Атрея", в которой царица Клитемнестра убивает Агамемнона] Ну, мне показалось, что сцена убийства была прекрасно поставлена. Образ царицы Клитемнестры был почти... вызывающе сочувственным. Ты не рад, что я заставила тебя продлить наши театральные абонементы?
Sol Sussman [Раздражённо] О, Анджела, заткнись. Лучшее выступление сегодня вечером — это ты, притворяющаяся женой!
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Sol Sussman [За обеденным столом: Лэнс играет с супом, дует на ложки, но не ест. Сол наблюдает, всё более раздражённый] Лэнс, просто ВЫПЕЙ, б#яь, суп!
Lance Sussman Прости, папа.
Angela Arden [Обращение к Лэнсу на «секретном языке», понятном только ей и Лэнсу. В субтитрах приводится перевод] Я тебя не виню. Этот суп воняет.
Lance Sussman [Ответ на том же «секретном языке»] Пахнет, как грязные носки.
Angela Arden [Снова на «секретном языке»] Буци режет носки твоего папы и кидает их в суп.
Sol Sussman [Анджела и Лэнс смеются над их тайной шуткой. Сол, в ярости, встает и бросается на Лэнса] Чёрт побери! Ешь нормально, а то отправим тебя в психушку!
Lance Sussman Нет, папа, не надо...
Angela Arden Как ты смеешь так говорить с сыном!
Sol Sussman Мне стыдно иметь такого сына.
Angela Arden [С презрением] «Великий человек»! «Совесть» индустрии! А у своей семьи хоть чуточку сочувствия и терпимости есть?
Sol Sussman Мне НИКАКОГО сочувствия к тебе, детка. И к нему тоже.
[Сол злобно смотрит на Лэнса]
Sol Sussman Мой сын — неудачник!
Lance Sussman А ты — неудачник! Полный ПРОВАЛ!
Angela Arden [В ярости Сол даёт Лэнсу пощёчину, Лэнс встаёт и выбегает из комнаты. Анджела встаёт и смотрит вслед Лэнсу с тревогой] Лэнс...
Sol Sussman [Вся эта суматоха взбесила семейных пекинесов-близнецов, которых громко слышно лающими на фоне. Это ещё больше злит Сола] Чёртовы твари! Завтра их усыпят! Сядь, Анджела... САДИСЬ!
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Sol Sussman Никогда не забывай, что ты наполовину Сассман. А другую половину, этот странный канадский гойский отброс... его можешь не считать.
Edith Sussman Я горжусь твоей кровью.
Sol Sussman Ты моя дочь, мое бессмертие. Каков наш девиз?
Edith Sussman Делай громко... делай с классом... и оставляй им послание!
Sol Sussman Вот именно!
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Angela Arden Знаешь, в Ай Магнин распродажа на гоу-гоу ботинки. Можем устроить себе денёк.
Edith Sussman Гоу-гоу ботинки? Они такие же древние, как кринолин.
Angela Arden Тогда я бы воспользовалась твоей профессиональной помощью в роли консультанта по моде.
Edith Sussman Ну, мой первый совет, мама — отмени следующий лифтинг лица и начни вести себя по возрасту.
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Bootsie Carp [Собравшиеся возле дома после смерти Сола: полиция беседует с членами семьи, а медики готовятся увезти тело Сола] Миссис С, мне лучше уйти. Вы слишком хрупка и слишком знаменита.
Policeman Миссис Сассман, на этом пока всё. Вы очень помогли.
Angela Arden А вы — просто прелесть. Не могу налюбоваться... все вы такие чертовски красивые. Могли бы быть актёрами!
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Tony Parker Я слышал, что твой отец умер от сильного сердечного приступа.
Edith Sussman Так говорят. Но что-то тут не так.
Tony Parker Будучи человеком мира, у меня есть друзья в нужных местах. Не против, если я... немного пороюсь?
Edith Sussman Да, конечно... Но я думала, ты под чарами мамы?
Tony Parker Не слышала? В городе новая ведьма появилась.
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Lance Sussman [За столом с Эдит в закусочной] Эди, ты что, салат из капусты есть не будешь?
Edith Sussman Пора признать правду: наша мать убила отца.
Lance Sussman Без салата...
Edith Sussman Она его отравила.
Lance Sussman Он умер от сердечного приступа.
Edith Sussman О, многие богатые старики, которые умирают от сердечного приступа, на самом деле жертвы мышьяка. Тони мне так говорил.
Lance Sussman Когда он тебе это сказал?
Edith Sussman Это не важно.
Lance Sussman Ну, Бутси сказала, что была с судебным медиком, когда тот делал вскрытие. В его желудке не нашли ни грамма мышьяка.
Edith Sussman А если мама была умнее и придумала другой способ подсыпать мышьяк? Такой, чтобы миновать пищеварительный тракт?
Lance Sussman Я запутался...
Edith Sussman В ночь, когда папа умер, он жаловался на запор. Доктор прописал сильное свечное средство. А если мама как-то подмешала туда мышьяк?
Edith Sussman Не верю.
Edith Sussman Ты — единственный сын Сола Сассмана. Ты должен отомстить за его смерть!
Lance Sussman Что ты от меня хочешь?
Edith Sussman Убей маму!
Lance Sussman Нет!
[Ланс вскакивает и выбегает]
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Angela Arden [Вернувшись домой после похорон Сол] Бутси, убери часть этих цветов. Они уже вянут, и я не могу терпеть, когда меня окружает ещё одна смерть.
Bootsie Carp Думаю, я положу несколько лепестков в страницы своей библии.
Angela Arden Как скажешь.
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Angela Arden [Возвращаемся в дом: Анджела только что выставила Тони Паркера за дверь. Рядом сидят Лэнс и Эдит] И это касается всех вас. Я избавляюсь от мертвого груза.
Angela Arden [Она делает паузу, наливая себе большой стакан бурбона] Самое подходящее время объявить, что я продаю дом первому, кто предложит цену.
Edith Sussman Ты не смеешь!
Angela Arden Эдит, я не хочу ни слова слышать об этом. Я сытa по горло жить ради других. Сейчас время для Анджелы Арден. Сейчас время для меня, для МЕНЯ, для МЕНЯ!
Lance Sussman Но, мама...
Angela Arden [Игнорируя протесты Эдит и Лэнса] Я ненавижу этот дом, я ненавижу эти стены, я ненавижу этот диван... Единственное, что в этом дерьме не вызывает у меня тошноту — это дверь, потому что через неё я и ухожу.
Edith Sussman Ты не можешь продать этот дом.
Angela Arden Я сношу эти стены вокруг нас. Как говорят пацаны из гетто: «Гори, детка, гори!»
[Она бросает стакан с бурбоном в огонь: вспыхивает большой огненный столб]
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Edith Sussman [В общественном туалете: Лэнс прячется в одной из кабинок, Эдит находится снаружи, пытаясь его найти и поговорить с ним] Лэнс, почему ты не можешь принять, что мать — убийца и шлюха?
Edith Sussman [Похоже, Эдит разговаривает не с той кабинкой: выходит незнакомый мужчина, из-за чего Эдит идёт дальше по ряду, заглядывая под каждую кабинку в поисках Лэнса] Лэнс... бесполезно прятаться от меня И от правды. Лэнс!
Lance Sussman Оставь меня в покое! Я тебя не слушаю.
Edith Sussman Будешь слушать!
Lance Sussman Оставь меня в покое. Голова... раскалывается.
Edith Sussman Да, раскалывается. Иногда кажется, что у тебя в голове атомная бомба — ждет, чтобы бахнуть!
Lance Sussman Убирайся отсюда!
Edith Sussman Пора узнать правду. Папа говорил, что всё из-за наркотиков. Таблеток, что мама глотала во время беременности, из-за них ты такой, какой есть.
Lance Sussman Оставь меня в покое.
Edith Sussman [Лэнс и Эдит теперь у умывальника, Лэнс умывается водой] С твоим мозгом что-то не так. Ты немного «тормоз», тебе трудно всё понять.
Lance Sussman [Смущён] Что?
Edith Sussman Ты понимаешь? Это не твоя вина, это ЕЁ... потому что мама была такой эгоисткой и злодейкой, что не могла отказаться от своих любимых снотворных.
Edith Sussman [Подходит незнакомец; Эдит рычит на него] Отвали!
Edith Sussman Лэнс, она тебя сломала. Превратила твой мозг в кашу. В такую же, как шпинат с маслом.
Lance Sussman Она не... Это неправда! Ты — сук##! Ты — та, кого я хочу убить!
[Лэнс выбегает из туалета]
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Tony Parker Ты не можешь выбросить меня как одну из своих накладных ресниц!
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Lance Sussman [Лэнс, неожиданно вернувшийся из колледжа, спрятался за лестницей и вскочил, чтобы напугать Анджелу] Аааррр!
Angela Arden Лэнс! Ты меня до чёртиков испугал!
Lance Sussman [Смеётся] Поцелуй меня, ты прекрасное создание.
Lance Sussman [При поцелуе Лэнса в губы] Пахнет травкой?
Lance Sussman Ну ты меня поймал, мам.
Angela Arden Слушай, детка, я не одна из твоих старомодных мамаш из компании. Я гастролировала с группой. Я хорошо знакома с травкой и полностью в курсе её опасностей.
Lance Sussman Ты самая крутая мама на свете!
Angela Arden Что ты делаешь дома из школы?
Lance Sussman Антивоенная демонстрация… да! Студенты захватили кабинет президента, а нас остальных разогнали по домам.
Angela Arden [С некоторым скепсисом] Правда?
Lance Sussman Моя подруга Рут… сделала заместителю декана клизму с солёной водой.
Angela Arden Мне нужна рюмка.
Angela Arden [Наливает напитки] Скотч — мне, пепси — тебе.
Lance Sussman Мама!
Angela Arden Ох, думаю, «чуть-чуть» бурбона тебе не повредит!
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Angela Arden Дорогая дочка, ты звучишь как зануда из Занудограда.
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Sol Sussman [Сол в своей комнате, разговаривает по телефону, умоляя у какого-то сомнительного кредитора. Бутси, горничная, проходит по соседнему коридору и начинает подслушивать разговор] Были смягчающие обстоятельства... Ты же не в кино, ты этого не поймёшь. Это всё вышло из-под моего контроля... Что?
Sol Sussman -
Sol Sussman [Бутси, всё ещё подслушивая, заходит в одну из близлежащих дверей, чтобы подойти ближе к комнате Сола. Его взволнованный разговор по телефону продолжается] Это невозможно... Ты должен дать мне... Ты должен... Пожалуйста! О, Боже...
Sol Sussman [Слышен звук, как трубка резко опускается] О, господи!... О, господи!... О, господи!... О, господи!...
Bootsie Carp [Обеспокоенная, услышав явное страдание Сола, Бутси входит в его комнату] Вы заболели, мистер С? Позвать доктора Менделла?
Sol Sussman Нет-нет... Нэтан Менделл мне не нужен.
Bootsie Carp [Садится за свой стол] Поговори с Бутси. Пусть она поможет.
Sol Sussman -
Sol Sussman [Смущённый и удручённый] Я... я... Я устарел. Я оторван от жизни. Мои фильмы с просьбами о терпимости к евреям, неграм или итальянским эмигрантам сегодня кажутся посмешищем. Эти ребята с бородами хотят снести всю систему. Когда, чёрт возьми, я стал этой системой?
Sol Sussman [С сочувствием] Вы великий человек, мистер С.
Sol Sussman [Взволнованно] Я кончен. Я п#з###! Бутси, единственный способ, как я мог профинансировать этот фильм — взять деньги у... «не самых порядочных» людей.
Bootsie Carp [Немного шокирована] «Мафия»?
Sol Sussman Боги отвернулись от меня. Дождь, актриса умирает и... теперь фильм разваливается. Они угрожают залить меня бетоном, если я не заплачу! Бутси, ты смотришь на труп.
Bootsie Carp [Серьёзно, цитируя Библию] «Тот, кто медлит с гневом, лучше сильного.» Притчи 16.
Sol Sussman Это Анджела. Она ведьма! Она наложила на меня проклятие! О, Боже! О, Боже! Боже, Боже, Боже, Боже...
[Сол расплакался, всхлипывая и рыдая. Бутси подходит и обнимает его, утешая]
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Edith Sussman [Эдит сидит у бассейна, оплакивая смерть отца. Появляется Тони Паркер] Как ты смеешь показываться в этом доме меньше чем через 24 часа после смерти моего отца?
Tony Parker Жаль, что ты так считаешь, Эди. Но, может быть... я смогу хоть немного утешить твою мать.
Edith Sussman Боюсь, что нет. Мать с моим братом Лэнсом. Он помогает ей привыкнуть к новой жизни вдовы.
[Сцена меняется, показывая Лэнса на мотоцикле, Анжела сзади, которая визжит и смеётся]
Edith Sussman — Что за сумасшедший мир? Отец мёртв, а у матери появился джиголо, который готов к жаре?
Tony Parker Полагаю, я заслужил это. Поверишь ли, последнее, чего я хотел — предать твоего отца?
Edith Sussman [С сарказмом] Ох… прямо ТАК, да!
Tony Parker Я не прошу у тебя прощения… как будто у меня был выбор. Твоя мать — колдунья. Она накладывает гипнотическое заклинание на мужчину. У тебя есть такая же магия, Эди.
Edith Sussman Правда?
[Тони смотрит на неё и кивает]
Edith Sussman Нет… тебе нельзя доверять!
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