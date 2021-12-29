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Мари Жиллен
Мари Жиллен
Marie Gillain
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Мари Жиллен
Marie Gillain
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Дата рождения
18 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Мари Жиллен
Родилась 18 июня 1975 года. Льеж, Бельгия.
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Фильмография Мари Жиллен
Мой волк
приключения, семейный
2021, Франция
7.0
Женщины-агенты
исторический, военный, драма
2008, Франция
7.0
Коко до Шанель
биография
2008, Франция
7.0
Ад
драма
2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
5.0
Ни за, ни против, а совсем наоборот
криминал
2003, Франция
6.0
Распутницы
комедия
2001, Франция
4.0
Избирательное сродство
мелодрама, драма, комедия
1996, Италия / Франция
6.0
Приманка
драма, криминал
1995, Франция
6.0
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Эксклюзив: появилось видео о создании предстоящего семейного фильма «Мой волк»
В ролике показано, как 8-летняя ведущая актриса училась взаимодействовать с животными на съемочной площадке.
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29 декабря 2021 11:57
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