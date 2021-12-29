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Мари Жиллен

Marie Gillain
Мари Жиллен
Мари Жиллен Marie Gillain
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Дата рождения
18 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Мари Жиллен

Родилась 18 июня 1975 года. Льеж, Бельгия.

Фильмография Мари Жиллен
Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
Женщины-агенты
Женщины-агенты
исторический, военный, драма 2008, Франция
7.0
Коко до Шанель
Коко до Шанель
биография 2008, Франция
7.0
Ад
Ад
драма 2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
5.0
Ни за, ни против, а совсем наоборот
Ни за, ни против, а совсем наоборот
криминал 2003, Франция
6.0
Распутницы
Распутницы
комедия 2001, Франция
4.0
Избирательное сродство
Избирательное сродство
мелодрама, драма, комедия 1996, Италия / Франция
6.0
Приманка
Приманка
драма, криминал 1995, Франция
6.0
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Эксклюзив: появилось видео о создании предстоящего семейного фильма «Мой волк» В ролике показано, как 8-летняя ведущая актриса училась взаимодействовать с животными на съемочной площадке.
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29 декабря 2021 11:57
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