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Приманка
Приманка, 1995: актеры и роли
L'appât
Приманка
1995 / Франция
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Приманка, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
В ролях
Мари Жиллен
Marie Gillain
Оливье Ситрюк
Olivier Sitruk
Бруно Пюцюлю
Bruno Putzulu
Ришар Берри
Richard Berry
Филипп Дюкло
Philippe Duclos
Мари Равель
Marie Ravel
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