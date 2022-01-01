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Соль и пламя Соль и пламя
Киноафиша Фильмы Соль и пламя Соль и пламя, 2016: актеры и роли
Salt and Fire Соль и пламя 2016 / США / Франция / Германия / Мексика
4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Соль и пламя, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Анита Брием Анита Брием Anita Briem Фолькер Михаловски Фолькер Михаловски Volker Michalowski Вероника Феррес Вероника Феррес Veronica Ferres
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