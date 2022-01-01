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Соль и пламя
Соль и пламя, 2016: актеры и роли
Salt and Fire
Соль и пламя
2016 / США / Франция / Германия / Мексика
4.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Соль и пламя, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Вернер Херцог
Werner Herzog
Анита Брием
Anita Briem
Фолькер Михаловски
Volker Michalowski
Вероника Феррес
Veronica Ferres
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