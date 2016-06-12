Cast
Danner Ignacio Márquez Arancibia
Huascar
Gabriel Márquez Arancibia
Atahualpa
Cast and Crew
Composer
Ilan Eshkeri, Ernst Reijseger
Film details
Country
USA / France / Germany / Mexico
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2016
World premiere
12 June 2016
Release date
|12 June 2016
|Russia
|
|
|7 December 2016
|France
|
|
|8 December 2016
|Germany
|
|
|12 June 2016
|Kazakhstan
|
|
|6 April 2017
|Kuwait
|
|
|9 June 2017
|Taiwan
|
|
|12 May 2017
|Turkey
|
|
|7 April 2017
|USA
|
|
|12 June 2016
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$23,888
Production
Skellig Rock, Construction Film, Benaroya Pictures
Also known as
Salt and Fire, Aag aur Namak, Deserto em Fogo, Desierto de fuego, So i vatra, Tuz ve Ateş, Соль и пламя, 盐与火, 鹽與火之歌, Sal y Fuego