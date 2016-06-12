Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Salt and Fire
4.2
Kinoafisha Films Salt and Fire
4.2

Salt and Fire

, 2016
Salt and Fire
USA, France, Germany, Mexico / Thriller / 18+
Poster of Salt and Fire
4.2

Synopsis

A scientist blames the head of a large company for an ecological disaster in South America. But when a volcano begins to show signs of erupting, they must unite to avoid a disaster.

Cast

Michael Shannon
Michael Shannon
Matt Riley
Gael García Bernal
Gael García Bernal
Dr. Fabio Cavani
Werner Herzog
Werner Herzog
Man with One Story
Anita Briem
Anita Briem
Flight Attendant
Volker Michalowski
Volker Michalowski
Dr. Arnold Meier
Veronica Ferres
Veronica Ferres
Laura Sommerfeld
Lawrence Krauss
Lawrence Krauss
Krauss
Lawrence Krauss
Lawrence Krauss
Krauss
Danner Ignacio Márquez Arancibia
Huascar
Gabriel Márquez Arancibia
Atahualpa
Lilly Krug
Passenger
Director Werner Herzog
Writer Tom Bissell, Werner Herzog
Composer Ilan Eshkeri, Ernst Reijseger
Cast and Crew

Film details

Country USA / France / Germany / Mexico
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2016
World premiere 12 June 2016
Release date
12 June 2016 Russia
7 December 2016 France
8 December 2016 Germany
12 June 2016 Kazakhstan
6 April 2017 Kuwait
9 June 2017 Taiwan
12 May 2017 Turkey
7 April 2017 USA
12 June 2016 Ukraine
Worldwide Gross $23,888
Production Skellig Rock, Construction Film, Benaroya Pictures
Also known as
Salt and Fire, Aag aur Namak, Deserto em Fogo, Desierto de fuego, So i vatra, Tuz ve Ateş, Соль и пламя, 盐与火, 鹽與火之歌, Sal y Fuego

Film rating

4.2
Rate 12 votes
4.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Salt and Fire

Family Romance, LLC
Family Romance, LLC Documentary
2019, Germany / USA
6.0
Meeting Gorbachev
Meeting Gorbachev Documentary
2018, Great Britain / USA / Germany
7.0
Lo and Behold, Reveries of the Connected World
Lo and Behold, Reveries of the Connected World Documentary
2016, USA
7.0
Queen of the Desert
Queen of the Desert Drama, Biography
2015, USA / Morocco
6.0
Into the Abyss
Into the Abyss Documentary
2011, Germany / Canada
7.0
My Son, My Son, What Have Ye Done
My Son, My Son, What Have Ye Done Drama
2009, Germany / USA
6.0
Fitzcarraldo
Fitzcarraldo Drama, History
1982, Germany / Peru
7.0
Woyzeck
Woyzeck Drama
1979, Germany
6.0
The Loneliest Planet
The Loneliest Planet Thriller
2011, USA / Germany
5.0
Old
Old Thriller
2021, USA
6.0
Pay the Ghost
Pay the Ghost Thriller
2015, USA
5.0
Amores Perros
Amores Perros Drama, Thriller
2000, Mexico
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more