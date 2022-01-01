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Давид Беннент

David Bennent
Давид Беннент
Давид Беннент David Bennent
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Дата рождения
9 сентября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Давида Беннента

Родился 9 сентября 1966 года. Лозанна, Швейцария.

Фильмография Давида Беннента
Планетариум
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези 2016, США / Франция
5.0
Михаэль Кольхаас
Михаэль Кольхаас
исторический, драма 2013, Франция / Германия
7.0
Ульжан
Ульжан
драма 2007, Казахстан / Германия / Франция
5.0
Она ненавидит меня
Она ненавидит меня
комедия, драма 2004,
4.0
Легенда
Легенда
мелодрама, приключения, семейный, сказка 1985, США / Великобритания
6.0
Жестяной барабан
Жестяной барабан
драма 1979, ФРГ / Франция / Польша / Югославия
6.0
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