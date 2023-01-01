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Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие, 2022: актеры и роли
Суворов: Великое путешествие
2022 / Россия
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6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Суворов: Великое путешествие, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Виктор Стрельченко
Viktor Strelchenko
Сергей Антонов
В ролях
Константин Хабенский
Konstantin Khabensky
Антон Макарский
Филипп Киркоров
Philipp Kirkorov
Анна Ардова
Алексей Демидов
Aleksej Demidov
Юлия Рутберг
Наталия Быстрова
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