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Суворов: Великое путешествие Суворов: Великое путешествие
Киноафиша Фильмы Суворов: Великое путешествие Отзывы о мультфильме «Суворов: Великое путешествие»
Суворов: Великое путешествие 2022 / Россия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о мультфильме «Суворов: Великое путешествие»

Вся информация о мультфильме
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Валерия Кройтер 2 мая 2022, 11:33
Оценка
Ребенок сказал, что это лучшее, что он видел за последнее время. Я с ним согласна.
2 мая 2022, 11:33 Ответить
User 2 мая 2022, 13:36
Опоздали на сеанс и не видели фильма
2 мая 2022, 13:36 Ответить
Ирина Назарова 3 мая 2022, 12:57
Оценка
Мультфильм очень понравился и мне и детям. прямо удовольствие от просмотра получили. Хотя трейлер не впечатлил - смутила графика. Но от мультфильма полный восторг. Уже два раза сходили посмотрели
3 мая 2022, 12:57 Ответить
dnoqq248 7 мая 2022, 17:31
Оценка
Не советую
7 мая 2022, 17:31 Ответить
Юлия Гузева 10 мая 2022, 08:06
Оценка
Нам очень понравился
10 мая 2022, 08:06 Ответить
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