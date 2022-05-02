Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Суворов: Великое путешествие
Отзывы о мультфильме «Суворов: Великое путешествие»
Суворов: Великое путешествие
2022 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Суворов: Великое путешествие»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Валерия Кройтер
2 мая 2022, 11:33
Оценка
Ребенок сказал, что это лучшее, что он видел за последнее время. Я с ним согласна.
2 мая 2022, 11:33
1
0
Ответить
User
2 мая 2022, 13:36
Опоздали на сеанс и не видели фильма
2 мая 2022, 13:36
0
0
Ответить
Ирина Назарова
3 мая 2022, 12:57
Оценка
Мультфильм очень понравился и мне и детям. прямо удовольствие от просмотра получили. Хотя трейлер не впечатлил - смутила графика. Но от мультфильма полный восторг. Уже два раза сходили посмотрели
3 мая 2022, 12:57
0
0
Ответить
dnoqq248
7 мая 2022, 17:31
Оценка
Не советую
7 мая 2022, 17:31
0
0
Ответить
Юлия Гузева
10 мая 2022, 08:06
Оценка
Нам очень понравился
10 мая 2022, 08:06
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Заклятье. Дом тьмы
3 комментария
Переводчик
49 комментариев
Король неба
53 комментария
Вызов
284 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
48 комментариев
Уикенд с батей
7 комментариев
Паралимпиец
19 комментариев
Восставшая из ада
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail